El Bushmaster, el carro “bastante” blindado australiano que está ayudando al avance de las tropas de Ucrania

En cualquier guerra, también la de Ucrania, no sólo importan los arsenales ofensivo y defensivo. La logística resulta fundamental. Es la base de todos los movimientos de tropas y armamento. En eso, parece que Ucrania también le está ganando la batalla a Rusia en los últimos meses del conflicto.

Por 20minutos.es

En esa labor de retaguardia y logística están brillando especialmente los vehículos Bushmaster, de fabricación australiana. Están sirviendo para que Ucrania gane la iniciativa porque ayudan a las tácticas de movimiento rápido de tropas que desafían las posiciones rusas.

No es el vehículo más grande, ni el más blindado, pero es ágil, rápido y tiene mucha capacidad de adaptación. El Bushmaster está en servicio en las Fuerzas de Defensa de Australia y otras siete naciones, y ya ha participado en operaciones en Oriente Medio, África y el Pacífico, según Thales, la empresa fabricante.

Primer vehículo blindado diseñado y fabricado completamente en Australia desde la II Guerra Mundial, el Bushmaster está en servicio desde 1997. Sólo está blindado en parte, por lo que inicialmente se le llamó Vehículo de Movilidad de Infantería para distinguirlo de un vehículo blindado de transporte sobre ruedas u orugas más pesado. Más tarde, pasó a llamarse Vehículo de Movilidad Protegida.

El Bushmaster es un vehículo protegido 4×4 de 15 toneladas con una carga útil de 4 toneladas. Sirve para transportar tropas, mando, patrulla, apoyo, despliegue de armas y ambulancia. Puede llevar 9 soldados (más un conductor) y su equipo, combustible y provisiones para 3 días.

Lend lease x 2: A Ukrainian Bushmaster made in Australia is pulling a BTR provided by russia. This technology is in safe hands. pic.twitter.com/9uGTNHDtMb

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 2, 2022