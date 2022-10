Estafadora de entradas de Daddy Yankee rompió el silencio tras darse la “gran vida” en Europa (VIDEO)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Pamela Cabanillas, más conocida como la presunta cabecilla de la banda criminal “Los Q.R. de la estafa” brindó algunas declaraciones para el dominical Panorama en donde habló sobre “la gran vida” que se está dando, luego de estafar a más de 7 mil personas con los tickets falsos por las entradas al concierto de Daddy Yankee.

Por Infobae

La joven, quien tan solo tiene 18 años, habría robado más de 2 millones de soles con el cuento de las reventas, según emitió un informe la Policía Nacional del Perú. Asimismo, los agentes del orden, indicaron que la presunta cabecilla está siendo buscada a nivel internacional con el fin de que pague por sus delitos.

En conversación exclusiva, Pamela Cabanillas rompió su silencio y contó a detalle cómo es que operaba y cómo captaba a sus víctimas para engañarlas y que le entreguen el dinero sin problema alguno.

“Yo he participado en 4 eventos para los conciertos de Coldplay, Bad Bunny, Daddy Yankee y Karol G. En Facebook me metía a los grupos y ofrecía entradas a 250 soles, 450 soles hasta 700 soles. A Diego Zurek le he vendido entradas hasta 900 soles”, contó.

Una estrategia que usó la joven es que un día antes de los conciertos de Daddy Yankee, salió del país rumbo al continente europeo porque sabía lo que se venía en su contra al quedar al descubierto que engañó a miles de peruanos.

“No hay dinero”

Pamela Cabanillas contó a través de la entrevista que brindó al dominical que lamentablemente no podrá regresar el dinero a sus víctimas porque ya todo se lo ha gastado. Adicional a ello, manifestó que es una mujer que le gusta darse la gran vida y que con ese dinero se ha comprado ropa cara, come en buenos restaurantes y bebe tragos caros.

“No, lamentablemente no van a poder recuperar su dinero porque ya me lo he gastado. No, ni un sol (voy a devolver) porque yo no cuento con ese dinero”, dijo.

“Soy una persona que le gustan mucho las zapatillas, vestirse bien, comprarse ropa cara, comprarse zapatillas caras, salir a comer a lugares caros, tomar buenos tragos, soy de esas personas. (Es la vida) que quise tener, claro, sin medir las consecuencias de mis actos”, agregó.

En otro momento de la conversación, rechazó haber ganado más de S/ 2 millones y que solo logró amasar entre los S/ 100 mil y S/ 150 mil con la venta de entradas falsas para dichos eventos.

Investigación policial

La Policía Nacional del Perú la está buscando y ya está tras los pasos de su captura en caso no se entregue. Puede ir a la cárcel por más de 15 años en caso se le haya culpable de los cuatro delitos que la Fiscalía se encuentra investigando.

“La investigación que se ha abierto con la Fiscalía contra la ciberdelincuente es por banda criminal, estafa agravada y por delito informático contra la fe pública. Y mínimo son 15 años”, mencionó el coronel PNP Manuel Cruz, jefe de la división de estafas de la Dirincri.

Franco Patiño Guerrero y Adriana Urresti Sánchez Moreno, son dos de sus mejores amigos y principales cómplices de Pamela Cabanillas. A diferencia de la supuesta líder de los ‘Los QR de la estafa’, ambos fugaron a Colombia el pasado 14 de octubre, días antes del concierto.

En las imágenes difundidas por el dominical, Patiño y Urresti llegaron al aeropuerto Jorge Chávez y aterrizaron en Colombia. Para la policía, Franco Patiño sabía de la gran estafa, dado que una víctima lo señala y reconoce como el responsable de la venta de miles de entradas para varios conciertos.