Fiscal de la CPI pidió reanudar investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, presentó una petición de autorización para reanudar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela ante la Sala de Cuestiones Preliminares I de La Haya.

lapatilla.com

La información fue emitida por el organismo internacional mediante un comunicado en su portal web oficial.

“Después de una evaluación objetiva e independiente de una cantidad significativa de información proporcionada por Venezuela hasta la fecha, así como de otras fuentes creíbles, he concluido que el aplazamiento solicitado por Venezuela, en esta etapa, no está justificado, y que se debe autorizar la reanudación de la investigación. . Las razones completas se exponen en nuestra solicitud“, expresó Karim Khan en la misiva presentada este martes 1 de noviembre.

Asimismo, agregó que: “En su revisión de esta información, mi Oficina ha tomado nota de los considerables esfuerzos realizados por el Gobierno de Venezuela para compartir información sobre sus procedimientos. Mi Oficina también reconoce y se siente alentado por el hecho de que las autoridades venezolanas han emprendido una serie de reformas legales que apuntan a abordar una serie de problemas estructurales y sistémicos. Si tales esfuerzos se implementan adecuadamente, podrían ofrecer un margen para la esperanza y el cambio“.

Sin embargo, en la comunicación, el fiscal asegura que los esfuerzos y reformas del régimen de Nicolás Maduro “siguen siendo de alcance insuficiente o aún no han tenido un impacto concreto en los procedimientos potencialmente relevantes“.

? Statement of the #ICC Prosecutor #KarimAAKhanKC, following the application for an order under article 18(2) seeking authorisation to resume investigations in the Situation in #Venezuela I ?? https://t.co/cT2JFVM3jH

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) November 1, 2022