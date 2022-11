IMÁGENES: Estudio determina cómo se deformará el hombre del año 3000 por usar celulares y tablets

Click to share on Google News (Opens in new window)

Que el uso excesivo de dispositivos electrónicos como computadoras, celulares, netbooks y tabletas aumenta al menos un 32% las posibilidades de sufrir lesiones en las manos y en miembros superiores es algo que se viene estudiando acabadamente desde hace décadas. Sin embargo, las problemáticas pueden seguir in crescendo.

Por: Clarín

Hace un par de años la empresa de telecomunicaciones TollFreeForwarding preguntó a un grupo de expertos cómo podía afectar al cuerpo humano el uso cada vez mayor de esas tecnologías. Con las opiniones recogidas de distintos expertos (algunas con cierto respaldo científico y otras no) diseñó un modelo 3D al que llamó “Mindy”.

?Sabido es que la evolución de los seres vivos es un proceso lento, aunque algunos estudios científicos apuntan que en el ser humano se ha acelerado debido, en buena medida, a los avances tecnológicos, la cultura y la mejora de la medicina. El cerebro humano fue creciendo hasta que hace 70.000 años se estancó y en los últimos 20.000 años se ha ido reduciendo, una tendencia que parece ser se aceleró en los últimos 3.000 años.

