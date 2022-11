Al menos nueve heridos en un tiroteo frente a un bar en Filadelfia

Click to share on Google News (Opens in new window)

Al menos nueve personas han resultado heridas en un tiroteo ocurrido este sábado por la noche en el exterior de un bar en Filadelfia (EE.UU.).

Según confirmó la policía en el lugar de los hechos e informaron los medios locales, dos de los heridos se encuentran en estado crítico y los otros siete están estables.

El suceso se produjo en el barrio de Kensington minutos antes de las once de la noche (3.00 GMT del domingo), cuando un carro, en cuyo interior viajaban al menos tres personas, se acercó al exterior del bar.

Los ocupantes del coche salieron del vehículo y comenzaron a disparar a la gente que había en la puerta del local y, según las pruebas recogidas por la policía, se llegaron a efectuar hasta cuarenta disparos.

“Y después desaparecieron” en el coche, dijo en rueda de prensa John Stanford, portavoz de la policía en el lugar del suceso.

EFE

PENNSYLVANIA

At least’ 12 people shot outside Jack’s Bar in Philadelphia; scene still active.

How many more have to be shot at or die under Shapiro's watch?

PA desperately needs law and order.@dougmastriano is the one who can do it. pic.twitter.com/hYF86KAdOj

— DOUG 4 GOV (@MagaMastriano) November 6, 2022