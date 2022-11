Avión con pasajeros a bordo se estrelló en el Lago Victoria en Tanzania (IMÁGENES)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un avión con pasajeros de la compañía tanzana Precision Air sufrió un accidente este domingo debido al mal tiempo y acabo estrellándose en el Lago Victoria, sin que se hayan registrado muertos de momento, según confirmó la aerolínea y reportaron medios locales.

“El vuelo de Precision Air nº PW 494, que volaba entre (las ciudades de) Dar Es Salam y Bukoba, se vio implicado en un accidente cuando se acercaba al aeropuerto de Bukoba”, señaló la compañía a través de un breve comunicado difundido en la red social Twitter.

“El equipo de rescate ha sido enviado a la escena y más información será publicada dentro de 2 horas”, añadió.

Por otro lazo, la radiotelevisión nacional tanzana, TBC, informó de que la aeronave se estrelló “a causa de la intensa lluvia y los fuertes vientos”, mientras vídeos difundidos en las redes sociales muestran el avión casi completamente hundido y rodeado de lanchas motoras que realizan el rescate.

La presidenta del país, Samia Saluhu Hassan, lamentó el incidente y llamó a la calma en un mensaje publicado también a través de Twitter.

“He recibido con pesar la información del accidente aéreo de la empresa Precision en el Lago Victoria, en la región de Kagera. Envío mi pésame a todos los afectados por el accidente. Mantengamos la calma mientras continúa la operación de rescate y mientras pedimos a Alá que nos ayude”, dijo la mandataria.

