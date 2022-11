El emotivo mensaje de Hilary Duff tras la muerte de su ex novio Aaron Carter

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La cantante lamentó “profundamente que la vida haya sido tan difícil” para el actor y aseguró que su “yo adolescente” lo “amaba profundamente”

Hilary Duff compartió un sentido homenaje en Instagram a su ex novio Aaron Carter luego de su muerte el sábado 5 de noviembre.

Por Infobae

La actriz escribió: “Para Aaron, lamento profundamente que la vida haya sido tan difícil para ti y que hayas tenido que luchar frente a todo el mundo. Tenías un encanto que era absolutamente efervescente…, mi yo adolescente te amaba profundamente. Enviando amor a su familia en este momento. Descansa tranquilo ??.”

La relación entre las dos jóvenes estrellas nació en el 2000 cuando ambos tenían 13 años. Estuvieron juntos de forma intermitente durante tres años, y finalmente se separaron después de un tormentoso triángulo amoroso con Lindsay Lohan.

“Me aburrí un poco, así que fui y comencé a conocer a Lindsay, y salir con ella”, admitió Carter en “The Big Idea with Donny Deutsch” de CNBC en 2005, y agregó que a Duff “realmente le rompieron el corazón”, y confesó que se sentía “arrepentido”.

“Pasaré el resto de mi vida tratando de mejorar para volver con ella”, escribió Carter en un tuit en 2014. “No me importa lo que NINGUNO de ustedes piense”.

Más homenajes

La pareja del cantante y madre de su hijo, Melanie Martin, emitió un comunicado el sábado, en el cual decía: “Mi prometido Aaron Carter falleció. Amo a Aaron con todo mi corazón y va a ser un viaje para criar a un hijo sin padre”. “Pido que se respeten la privacidad de la familia mientras aceptamos la pérdida de alguien a quien amamos mucho. Todavía estamos en el proceso de aceptar esta desafortunada realidad. Sus pensamientos y oraciones son muy apreciados”.

La banda de los ´90, New Kids on the Block publicó un comunicado en su Instagram para honrar al cantante. “Estamos conmocionados y tristes por el repentino fallecimiento de Aaron Carter. Enviando oraciones a la familia Carter. Descansa en paz, Aarón”.

Por su parte la modelo Courtney Stodden también compartió un homenaje a Aaron en su cuenta de Instagram, “Me llamó, me confió, pero me alejé debido a las amenazas de las personas que me rodeaban”. Esperaba que se curara, pero ahora está en paz… Estoy tan destrozada #ripaaroncarter #rip #tooyoung.”

La muerte del cantante

Carter fue encontrado muerto este sábado en su casa en Lancaster, en California, según informó el medio norteamericano TMZ. El portal reveló que el cuerpo fue hallado en la bañera de la propiedad.

Según fuentes policiales, las autoridades llegaron al lugar luego de una llamada al 911 a las 11 de la mañana, hora local. El pedido de auxilio decía que alguien se había ahogado. Hasta el momento no se informó la causa oficial de la muerte y es probable que no se revele hasta que se haya completado la autopsia y el informe del forense.

El actor lidiaba con problemas familiares, sufría de enfermedades mentales y estaba sumido en las drogas. A todo esto, se sumó una conflictiva relación con su expareja Melanie Martin y la distancia que ello generó con su hijo de apenas meses.

En 2019, Carter reveló en ‘The Doctors’ que le diagnosticaron “trastorno de personalidad múltiple, esquizofrenia, ansiedad aguda y depresión maníaca”, según CNN.

Daily Mail explicó que Aaron se peleó públicamente con muchos, incluido su hermano Nick, a quien acusó de intentar someterlo a una tutela similar a la de Brittney Spears.

Carter tiene dos hermanas, una de las cuales es su gemela, Ángel y Leslie, quien falleció en 2012 a la edad de 25 años por una sobredosis de drogas.