“Yo tampoco fumaba tanto”: joven cuenta cómo llegó al hospital por consumir cigarrillo electrónico

Posteado en: Curiosidades, Titulares

El auge del “vaper o vapeo” ya ha venido advirtiendo varios riesgos en la población consumidora, sin embargo, esta vez fue una joven, que pasó un situación grave, la que añadiendo su experiencia, hizo un llamado para todos aquellos que lo hacen como alternativa al cigarrillo tradicional o simplemente por gusto.

Por Semana

A través de su cuenta de Twitter y añadiendo una foto en la que aparece en un hospital, una joven que se identifica como Nicole publicó su historia luego de sufrir un “enfisema subcutáneo en las vías respiratorias” por el consumo cigarrillos electrónicos, que la tuvo hasta este momento, hospitalizada durante una semana.

“Les voy a contar por que de verdad quiero enseñar la MIE… que es el cigarro electrónico y el enorme daño que te puede causar”, comenzó diciendo Nicole, indicando a sus seguidores que un enfisema sería una perforación en la tráquea o pulmón, y resaltando que esta situación fue bastante dolorosa para ella.

“Lo que me causó muchísisisisimo dolor y no poder respirar nada y también burbujas de aire entre mis capas de piel. Este enfisema solo es causado por dos cosas, el vape o un golpe fuerte en el cuello, cosa que no me pasó”, afirmó Nicole recalcando que su enfermedad es una consecuencia directa a sus hábitos.

La joven explicó que este tipo de “fugas” puede que se curen “solitas” sin embargo, si esto no sucede, tampoco hay una cura pero se pueden realizar algunos tratamientos. “Estuve dos días esperando a ver si la fuga se me cerraba solita, y gracias a Dios llegué súper a tiempo al hospital, pero en un segundo ese aire te puede obstruir el cerebro o el corazón y bye bye. Se los juro yo tampoco creí que me pudiera pasar esto por el vape”, sentenció.

Para leer la nota completa, aquí