Secretos de Emma Stone: escalofriante origen de su amistad con Jennifer Lawrence y la traición de su ex Andrew Garfield

Cuando Emily Jean Stone -su verdadero nombre antes de llegar a Hollywood- cumplió 14 años hizo una presentación en Power Point para explicarles a sus padres porqué era una buena idea que se mudaran a Hollywood para que ella se iniciara en la actuación. La familia Stone accedió al pedido. Probablemente ya habían notado su innegable talento con el que consiguió un Oscar, un Globo de Oro, un SAG y un BAFTA por su actuación de Mia, una aspirante a actriz que se enamora de un pianista de jazz en la película “La La Land”.

Por Infobae

Stone es de las actrices que atesora la amistad de quienes han trabajado con ella. Desde Jonah Hill a Ryan Gosling con quien trabajó en “Crazy, Stupid, Love” además de “La La Land ” y al que dice debérselo todo:. “No me puedo imaginar lo que sería mi vida sin Ryan”.

Con mucho trabajo y preparación, la estadounidense logró brillar en la pantalla y ya tiene el reconocimiento tanto de sus pares como del público. A sus 34 años, Emma es el nuevo rostro de Hollywood y todavía tiene mucha carrera por delante. Entre sus principales películas se destacan “The Help” (“Historias cruzadas”), “Cruella”, “Birdman” o “La favorita”.

La elegida como un “ícono millennial” seduce por su belleza, talento y vida personal oculta.

Además es un mujer fuerte frente a un industria dominada por poderosos hombres. En 2018, Stone aprovechó su momento en el escenario de los Oscar para exponer la desigualdad de género en Hollywood. Se robó la noche con uno de los comentarios más punzantes de la gala. Antes de presentar al ganador/a a Mejor Dirección, categoría en la que estaban nominados cuatro hombres y una sola mujer, ella fue clara y contundente en su mensaje a favor de las mujeres: “Estos cuatro hombres y Greta Gerwig crearon sus propias obras maestras este año”. Segundos más tarde, el talentoso director Guillermo Del Toro subió para recibir el premio por “The Shape of Water”, pero el mensaje de la actriz quedó en la audiencia y en los espectadores.

Y cuando le preguntan sí le gustaría trabajar para una película del agente 007, no cree que eso suceda. “No tengo madera de chica Bond. Las que lo fueron eran muy hot”. Hollywood, además de una gran actriz, la considera una gran belleza. Ella ni piensa en eso.

Su amor platónico de Hollywood le entregó el Oscar

Emma tenía 14 años y vivía en Scottsdale, Arizona, cuando —según ella— por una epifanía convenció a sus padres de que debía mudarse a Los Ángeles para convertirse en actriz. “Tengo una revelación de que necesitaba mudarme a Los Ángeles lo más pronto posible, porque ahí era donde tenía que ir. Sé que fue una locura”.

Stone les propuso a sus padres que la educaran en casa para poder tener audiciones, que su madre la acompañara a Los Ángeles y que su padre permaneciera en Scottsdale dirigiendo el exitoso negocio familiar de construcción. “Es una locura que estuvieran de acuerdo”, admitió Stone. “No lo apruebo, todos deben ir a la escuela secundaria y graduarse”.

Con sólo 7 años, Emma comenzó terapia, lo que le ayudó a sobrellevar sus ataques de pánico y su timidez. Al mismo tiempo pasaba horas haciendo teatro juvenil después del horario escolar. “Creo que mis padres vieron que actuar era lo que me hacía feliz”.

En 2018, la actriz contó su experiencia con los ataques de pánico y ansiedad con los que lidia desde su niñez. “Fue verdaderamente aterrador y abrumador. Estaba en casa de una amiga, y de repente me convencí de que la casa se estaba incendiando y se iba a quemar. Estaba sentada en su cuarto, obviamente la casa no se estaba incendiando, pero no había ninguna parte de mí que no pensara que iba a morir”, relató con mucha valentía sobre ese primer episodio que decidió hacer público para, desde su lugar, contribuir con la institución Child Mind Institute, que diariamente trata a niños con las mismas condiciones.

Cuando comenzó su tratamiento, también advirtió que no era eso lo que la definía. “Soy más que mi ansiedad”, se podía leer en uno de los cuadernos de su niñez.

A los 19 años, Stone consiguió entrar en el radar de Hollywood con su papel en “Superbad”. Tras esta película, vinieron otros de menor importancia hasta su protagónico en “Easy A”, una comedia adolescente. “Sabía que ella era única”, recordó el director Will Gluck.

La película constituyó una especie de ruptura profesional que le abrió instantáneamente las puertas a la actriz, quien abrumada por la energía de Hollywood muy pronto dejó la ciudad y se mudó a Nueva York. A los 21 años vivió en un apartamento en el centro de la ciudad.

En una entrevista con Jess Cagle en Sirius XM, la estrella reveló quién fue su amor platónico de la infancia. “Leonardo DiCaprio. Eso era lo que pasaba por mi mente porque era él. Y pensé, había visto ‘Titanic’ siete veces en los cines. Era el amor de mi vida”, confesó la intérprete.

“Tenía una foto de él en mi habitación que estaba firmada, que había recibido para mi cumpleaños cuando tenía como 12 años y estaba caminando hacia Leo y dije, este es oficialmente el momento más surrealista de mi vida. No podía creerlo”, relató. “Creo que probablemente piensa que soy un poco rara, porque cada vez que lo veo, estoy como, ‘Hola ¿cómo te va?’ Pero esa fue la experiencia más loca, el hecho de que fuera él”.

La escalofriante historia detrás de su amistad con Jennifer Lawrence

Son dos de las actrices más admiradas y reconocidas de su generación, pero lejos de competir, son íntimas amigas y suelen hablar maravillas una sobre la otra en entrevistas. Emma Stone reveló cómo fue que se hizo tan cercana a Jennifer Lawrence . Y el motivo sorprendió a muchos de sus seguidores: fueron acosadas por el mismo hombre.

En una extensa entrevista a la revista W, Stone confesó el escalofriante origen de la estrecha amistad con su colega, que tiene también un Oscar en su casa. “Jennifer y yo teníamos el mismo acosador, John ‘el Hombre Orquesta’”, reveló la actriz a la publicación.

En medio del escándalo de acosos y abusos sexuales que sacude a Hollywood y que parece no tener fin, las palabras de la popular actriz evidencian que los acosadores no sólo cometen sus abusos cara a cara. “Nos escribía mensajes de texto a las dos, diciéndonos cosas como,’Voy tarde a la prueba de sonido. ¿Podrías calentar la orquesta por mí? Respóndeme para saber que lo recibiste’”, relató la galardonada actriz a la publicación.

Si bien nunca supo a ciencia cierta quién estaba detrás de esos escalofriantes mensajes que le llegaban a diario a su teléfoo personal, la protagonista de “Se dice de mi” conjeturó: “Quizás trabajaba en un estudio o algo así, porque tenía el número de muchas personas”.

Ellas no sabían que el mismo hombre las acosaba y por eso temían contestar sus móviles. “Jen y yo nos mandamos mensajes durante un año antes de conocernos”, explicó Stone.

Pese a compartir muchas alfombras rojas, las actrices no se conocían personalmente pero habían estado hablando por chat durante un año. Y no fue hasta que llegó el primer encuentro cara a cara que descubrieron que estaban siendo víctimas del mismo acosador.

“Cuando le dije a Jen que viniera a mi casa, ella pensó, ‘Dios mío, qué tal si es John ‘el Hombre Orquesta’?. Y yo pensé, ‘Dios mío, qué tal si es John ‘el Hombre Orquesta’. Así que Jen me llamó y me dijo, ‘Solo quería asegurarme de que no fueras John ‘el Hombre Orquesta’. Y no lo era. Así nos conocimos. Es nuestra adorable historia de amor”, ironizó.

Amor y traición de Andrew Garfield

Todos los actores que han interpretado al famoso “Spider-man” terminaron perdidamente enamorados de sus respectivas co-protagonistas. Pese a las advertencias, Tom Holland y Zendaya viven su romance al máximo. Sin embargo, el destino fue diferente para los otros dos actores que le dieron vida al superhéroe: Tobey Maguire y Andrew Garlfield.

La saga de romances en el set de “Spider-Man” la comenzaron Tobey Maguire y Kirsten Dunst que le regalaron a la audiencia uno de los besos más románticos bajo la lluvia. Diez años después, en 2011, fue el turno de Andrew Garfield y Emma Stone, que se convirtieron en una de las parejas favoritas en Hollywood. Según confesó la propia actriz, el romance surgió debido a las bromas que se hacían el uno al otro mientras filmaban.

Y, a finales de 2012, Garfield confirmó su romance con la bella actriz y contó cómo comenzó este amor detrás de cámara: “Nos llevamos muy bien como compañeros entre tomas. No era realmente consciente de lo que estaba pasando”. En diálogo con Teen Vogue, el actor volvió a describir a su entonces novia como una presencia que lo cautivó. “Durante el rodaje no pude evitar querer estar con ella todo el tiempo, y no perderla”, confesó.

Una alfombra roja fue el lugar preciso para que oficializaran una relación que para muchos era perfecta. Durante cuatro años y siempre con una gran sonrisa, los actores protagonizaron una de las relaciones más populares. Su noviazgo duró hasta 2015. Nunca se supo, con exactitud, cuándo decidieron terminar ni tampoco el por qué. Al parecer, no fue por falta de amor si no por exceso de trabajo. Lo que es seguro es que tomaron caminos separados en buenos términos. Siguen en contacto y en más de una oportunidad se los ha visto aplaudiendo de manera pública los logros profesionales de cada uno.

En 2016, la revista Vogue le preguntó a ella por su separación y la intérprete aprovechó para decir que Andrew “es alguien a quien sigo queriendo mucho”. En tanto, el año pasado, el actor volvió a hablar de su ex y sobre una gran “traición” que le hizo después de terminar.

Meses antes del estreno de la esperada película “Spider-Man: No Way Home” se vieron imágenes “filtradas” del set donde aparecían Tobey Maguire y el propio Garfield por lo cual los rumores de que harían un regreso especial ya estaba casi confirmado.

Pero siguiendo las instrucciones de Marvel y Sony, sus jefes, Garfield se comprometió con una campaña de desinformación que duró meses. Así, negó constantemente, y de manera convincente, su participación en la película que marcó récords de taquilla.

Tras el estreno de la película protagonizada por Tom Holland y Zendaya (también pareja en la vida real) quedó al descubierto cuán extensa resultó ser la red de mentiras de Garfield. Según el propio actor, ni siquiera su ex novia estaba al tanto de su regreso.

El propio Garfield contó esto en el podcast “Happy/Sad/Confused” conducido por Josh Horowitz. En un breve clip publicado en Twitter, los dos no pueden evitar reírse sobre las circunstancias ciertamente absurdas en las que se encontró el intéprete.

“Emma no paraba de mandarme mensajes de texto. Me preguntaba: ‘¿Estás en esta nueva película de Spider-Man?’ Y yo le contestaba: ‘No sé de qué estás hablando’. Ella me respondió: ‘Cállate, solo cuéntamelo. Y yo: ‘Honestamente no lo sé…’. Fue muy divertido”.

Todas sus mentiras se terminaron cuando la producción llegó a las salas de cines. Días más tarde, recibió otro mensaje de Stone. El propio actor contó que cuando su ex novia finalmente vio la película y comprobó que él sí había participado, le dijo: “Sos un idiota”.

Tras un romance de alto perfil, Emma se enamoró del director y guionista Dave McCary un año después de su ruptura con Garfield, cuando en 2016 participó de “Saturday Night Live”. En sintonía con su postura ante la prensa, la actriz mantuvo en secreto su nuevo amor.

En diciembre de 2019, en el Instagram del director, la pareja compartió que estaba comprometida. El 26 de septiembre de 2020, allegados a la actriz confirmaron que se había casado en una íntima ceremonia. Tanto ella como su marido deciden cuándo dar una información sobre sí mismos. Sin embargo, no siempre lo consiguen. El nacimiento de su primer hijo el 13 de marzo del año pasado se conoció por el portal norteamericano TMZ que consiguió el acta de nacimiento y publicó el nombre de la niña: Louise Jean McCary.

El secretismo que desde hace un tiempo rodea la vida privada de Stone se debe a su incomodidad con la prensa. No es de la famosas que se vuelven locas por hablar con los periodistas. “Antes de cualquier entrevista, tengo que sentarme conmigo misma durante cinco minutos y respirar y centrarme porque me pongo tan nerviosa”. Y no tiene problemas con los haters ya que se mantiene alejada de Twitter e Instagram. “Me parece compartir demasiada información”, resume sobre su nula relación personal con las redes.