Tras escándalo por multimillonaria quiebra cripto, avión privado del dueño de FTX voló de Bahamas a Argentina

Sam Bankman-Fried (30), el gurú de las criptomonedas dueño —hasta ayer— de la plataforma de exchange FTX, es el hombre más buscado del momento tras perder una fortuna de 17 mil millones de dólares en apenas una semana. Luego de renunciar a su empresa, su paradero es un misterio. Uno que tuvo una pata local, ya que su jet privado llegó a la Argentina en un vuelo misterioso que aterrizó este sábado en San Fernando.

El Gulfstream G450 matrícula LV-KEB aterrizó este sábado en el aeropuerto de San Fernando, según los datos registrados en la plataforma FlightRadar24, que trackea en vivo el seguimiento de todos los vuelos a nivel global. Durante la noche del viernes, era el avión más seguido en toda la página web. Todos querían saber a donde iba el hombre al que se le había evaporado el dinero de las manos.

Sin embargo, su paradero sigue siendo un misterio. Según pudo confirmar Clarín, a la Argentina solamente llegó su aeronave. Bankman-Fried no estaba a bordo de la aeronave

Bankman-Fried tuvo una semana fatal. Su empresa entró en bancarrota y perdió una fortuna astronómica en el volátil y salvaje mercado cripto: Literalmente pasó de tener 17 mil millones de dólares a apenas $1 USD. La plataforma FTX, que había fundado, presentó este viernes un proceso de quiebra en Estados Unidos que hasta acarreó su renuncia.

