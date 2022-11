Exrector del CNE: Frente a avalancha de votos, no hay poder represivo que nos detenga

Para Andrés Caleca, exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), el voto es una poderosa herramienta que los venezolanos deben usar para sacar al régimen de Nicolás Maduro. Pero dijo que no es solo sufragar, sino que la sociedad toda tiene que estar preparada para defender el triunfo electoral.

Por Corresponsalía La Patilla.-

Indicó que es indispensable pensar en el futuro inmediato y construir lo antes posible la alternativa democrática que otorgue esperanza y cambio a los venezolanos. “No tenemos que defender la democracia anterior, sino refundar la que queremos. No importa el partido, importa la sobrevivencia del país”, precisó.

Caleca conversó con La Patilla durante una visita a Puerto Ordaz, en Ciudad Guayana, región de la cual se siente parte porque fue presidente de Ferrominera Orinoco, una empresa estatal procesadora de hierro asentada en el sur de Venezuela.

“Para la tarea de construir la alternativa vamos tarde. La razón por la cual empecé a visitar el país es por la desesperación. Si no hablamos con la gente, no se van a dar cuenta de que ya no hay tiempo. Y si los partidos no arrancan, entonces los dirigentes locales tienen que exigirlo, y la sociedad civil organizada tiene que exigir. Esto es una tarea de todos”, refirió

La clave: votar y defender el voto

Para desalojar a Maduro, a juicio de Caleca, la ciudadanía tiene que presionar para que se reabra el registro electoral. Y durante el proceso, la oposición democrática debe asumir la tarea de organizar, capacitar y movilizar.

“El registro es fundamental, porque la mitad de la población no podría votar si las elecciones son mañana, eso no se puede aceptar. Y hay que salir a la calle a exigir eso. Pero, además, tenemos que preparar a los testigos electorales desde ya, hay que poner escuelas de testigos en cada estado del país. Tenemos que cubrir 40.000 mesas, porque de lo contrario nos roban las elecciones”, puntualizó.

El dirigente dijo que es urgente mostrarle a la gente que el futuro de Venezuela se construye a través de la democracia. Que no hay otra fórmula, añadió.

“Las elecciones hay que ganarlas y defenderlas, y prepararse para gobernar; y eso solamente se logra con una gran unidad nacional. Más allá de los partidos democráticos, hay que unir a los partidos con el resto del país: sindicatos, gremios profesionales y magisteriales, la cultura, la juventud. Todo el país debe estar unido para derrotar la barbarie y encaminarnos al siglo XXI, porque esta gente (el régimen de Maduro) nos está llevando al siglo XX”

Dijo que los indicadores económicos y sociales de Venezuela muestran tanto atraso, que la situación actual es similar a la época gomecista. “Imagínate que ahorita hay otra vez fiebre tifoidea, una cosa que estaba erradicada hace años”, indicó.

Testigos electorales

Caleca mencionó que, hasta ahora, no se ha demostrado fraude en las máquinas ni en la transmisión de datos. Agregó que la ausencia de testigos electorales es un aspecto que debe mirar con cuidado la oposición. Ahí está el fraude, dijo.

“Donde se produce el fraude es precisamente en las mesas que quedan desprovistas de testigos de la oposición. Miles de auditorías en los procesos han demostrado que el escrutinio y la transmisión de los datos son correctos. El problema está cuando la mesa queda sola, una vez que ya no hay votantes. En ese momento empiezan a votar fraudulentamente y manualmente por los que no fueron a votar. Eso no lo podemos permitir”, señaló.

Según los cálculos del dirigente, en las mesas que habilite el CNE para la elección presidencial debe haber, por lo menos, un testigo y dos suplentes de la oposición. “Es decir, unas 160.000 personas organizadas, entrenadas y atendidas, porque no los podemos dejar solos en las mesas”, declaró.

Manifestó que la comunidad organizada debe estar alrededor de los centros, protegiendo a los testigos y atentos a cualquier atropello para protestar. “Porque este gobierno solo entiende el lenguaje de la protesta”, detalló.

-Usted ha dicho que en los procesos políticos pueden variar las acciones tácticas, pero nunca la estrategia. ¿Cuál es la estrategia que la oposición debe mantener para ganar?

-La estrategia es electoral y pacífica. Esa es la estrategia de los demócratas, nosotros no tenemos armas. Por otra parte, nadie va a venir del exterior a salvar a Venezuela. Tenemos la posibilidad de construir una mayoría política, capaz de derrotar a Maduro, con ese 80% de venezolanos que lo rechaza.

¿Qué arma tenemos? El voto. Un arma formidable, de los pueblos. Si sacamos seis u ocho millones de votos por un candidato unitario, no hay bayoneta que nos pare, como pasó en Barinas. Puedes tener los militares que quieras, pero frente a una avalancha de votos, no hay poder represivo que nos detenga”

-Y después de ganar la elección, ¿cómo se recupera el país?

-Muy difícil. Al país debemos hablarle claro. El próximo gobierno podrá afrontar cinco o seis cosas a la vez, y no más. La primera: recuperar el aparato productivo y el sistema financiero, porque la única manera de salir de la pobreza es trabajando. Por otro lado, la salud y la educación, porque la gente muere de mengua en los hospitales. Además, también debe mantenerse en el poder durante el periodo previsto y entregar pacíficamente, ya con un país saneado económicamente.

También es importante hacer una reforma judicial, recuperar la majestad del Poder Judicial y la Asamblea Nacional. Más de eso no se puede hacer.

-Usted conoce la industria de Guayana puertas adentro. ¿Cómo ve a las empresas básicas ante un cambio de gobierno?

-Venezuela no tiene capital para afrontar ese tema. Las empresas fueron desmanteladas, algunas chatarreadas, incluso. Áreas enteras vendidas como chatarra. Tenemos un parque industrial abandonado, y algunos de esos negocios ya no son rentables hoy en día, porque fueron concebidos a mediados del siglo XX.

Pienso que tenemos que revisar todo el complejo de Guayana y adecuarlo al siglo XXI. Las potencialidades las seguimos teniendo. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer con Edelca? Porque si tú no salvas a Edelca, el país no avanza.

-La recuperación del sistema eléctrico es clave.

-Así es. Si tú prendes Sidor, Venalum y Alcasa, se queda sin luz Venezuela. Entonces esas son las cosas que tendrá que enfrentar un nuevo gobierno. ¿Vendrá dinero del exterior? Creo que sí, porque un gobierno democrático con amplio apoyo popular, puede conseguir financiamiento de todos los organismos multilaterales e inversión de capital. Eso sí, habrá que declarar una situación de desastre, porque realmente esto es un desastre, como si hubiera habido un terremoto.

– Entonces, ganar la elección es el primer paso, pero no es suficiente.

-No es suficiente. De hecho, ese es el paso menos difícil y parece mentira. Ahorita lo que vemos más difícil es cómo le ganamos a estos tipos, pero lo más difícil viene después, para ver cómo gobernamos y con qué respaldo social.

-El sector militar tiene mucho poder ahora. ¿Qué debe hacer un nuevo gobierno?

-Con los militares, veremos. Como decía Luis Herrera Campins: los militares son leales hasta que se alzan, ya veremos. En lo que ganemos las elecciones, que una gran mayoría del país tenga una visión distinta, los militares cambiarán.

-¿Y qué hacer con las bandas y el crimen organizado, que es otro factor que gobierna en Venezuela?

-Hay que barrerlos. No hay negociación posible.

-¿Cómo valora entonces las intervenciones que ha hecho el régimen recientemente en el Arco Minero?

-Ojalá lo hicieran todos los días, pero me temo que eso es solo un problema de mafias. Se quitaron el dinero unos con otros y ya está. Pero intervenir y sacarlos es lo que tienen que hacer. Y expulsar a las 12 bandas criminales que controlan la frontera occidental del país. Eran cuatro, pero ya son 12, ahí está hasta el Cartel de Sinaloa. Hacia el nororiente del país, a las playas, ya no se puede ir porque está en manos del narcotráfico. Bueno, eso es plomo, sin contemplación. No hay nada que negociar

-Por último, ¿cómo ve el anuncio de la comisión electoral de las primarias?

Muy bueno. Me gusta la gente que está ahí. Estoy contento con eso, aunque llegó un poco tarde, creo yo. Pero las personas que fueron nombradas merecen la confianza.

El exrector del CNE y expresidente de Ferrominera Orinoco, Andrés Caleca, participó en dos eventos en Bolívar: un conversatorio en el Colegio de Ingenieros de Puerto Ordaz y otro encuentro en los espacios de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab). Informó que seguirá su gira para promover el voto y la estrategia democrática en Los Altos Mirandinos y Caracas.