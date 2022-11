Guardia costera de EEUU rescata ileso a hombre que estuvo 15 horas en el mar (Video)

Click to share on Google News (Opens in new window)

La Guardia Costera de Estados Unidos rescató a un hombre que cayó de un crucero de la compañía Carnival que zarpó de Nueva Orleans (Luisiana) rumbo a Cozumel (México) y estuvo varado en aguas del Golfo de México por más de 15 horas, informa este viernes la cadena CNN.

El hombre de 28 años, cuya identidad no se ha revelado, se hallaba la noche del miércoles con su hermana en el bar del crucero Carnival Valor y poco antes de la medianoche fue a los servicios, tras lo cual no se supo más de él, de acuerdo al relato de un portavoz de la compañía Carnival a CNN.

Tras proceder a su búsqueda por la embarcación, la tripulación del Carnival Valor reportó al día siguiente la desaparición a la Guardia Costera, que la tarde de ese día lanzó un operativo de rescate al que se sumó el propio crucero.

Unas seis horas después, un barco de carga divisó a un hombre en el mar a unas 20 millas al sur de Southwest Pass, en Luisiana y la desembocadura del río Mississippi, y alertó a los guardacostas, según la cadena.

HEART-WRENCHING: The @USCGHeartland has released video of the viral rescue of a man who fell overboard the Carnival Valor. See the full footage>>> https://t.co/ssj1maEM9J pic.twitter.com/lJO5uX0syP

— WGNO-TV (ABC) New Orleans (@WGNOtv) November 25, 2022