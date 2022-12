El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 1 de diciembre de 2022

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Surgen nuevas opciones para hacer que las cosas funciones. No sabes cuál elegir porque todas son desconocidas para ti, pero acaso ¿no has hecho en el pasado algo que no sabías hacer, aprendiste e igual pudiste hacerlo? Atrévete.

Tauro

No permitas que una discusión los lleve a no hablarse. La del ley del hielo no funciona ni funcionará nunca. No hay nada mejor que una comunicación clara y directa pero amorosa.

Géminis

Caminas a paso firme y seguro. Sabes que hacer y asumes la responsabilidad sobre las consecuencias de tus decisiones. Hoy eres más fuerte que nunca.

Cáncer

Son muchas las personas que aman, pero pocos los que saben amar. Hoy descubres algo de ti y cierras un ciclo, que aunque ha sido vicioso te ha ayudado a crecer en tu vida sentimental.

Leo

Optas por lo cómodo y lo seguro, de seguir las reglas con tal de no tener problemas, porque si hay algo que preocupa hoy es que algo se te salga de las manos, pero igual no puedes controlarlo todo, así que deja que pase lo que tenga que pasar.

Virgo

Busca un equilibrio entre lo que sientes y lo que muestras. Te sientes tan cómodo que no te esfuerzas demasiado. El amor es como las plantas, hay que regarlo todos los días.

Libra

Te sientes cómodo en tu propia incomodidad. Te aferras a rutinas y hábitos poco saludables que podrían alejarte de vivir el amor en toda su expresión. La vida es hoy, recuérdalo.

Escorpio

Aún cuando tengas la razón no debes imponer tus ideas. Averigua, profundiza y afianza o no tus ideas. Por otro lado, también debes permitir que otros tomen sus propias decisiones.

Sagitario

Tan cerca pero tan lejano. Esa parece ser la realidad de tu vida sentimental hoy. Estás a sólo un abrazo, un mensaje de texto o una llamada y aún así sientes que no conectas con la pareja. Trabaja en acercarte un poco más.

Capricornio

Dia para cosechar lo que has sembrado. Trabajas duro y evalúas tus avances, celebras tus logros y creas un nuevo plan para llegar a tu siguiente meta.

Acuario

Mentir es malo, pero fingir que te importa es peor. Quítate las máscaras que te impiden mostrarte tal cual eres y bajo la que a veces te escudas para no herir a alguien, porque al final el más afectado serías tú.

Piscis

Día activo y productivo. Desde temprano saltas de una cosa a otra. Tu energía está a mil y tu confianza en ti mismo es más fuerte que nunca. Redireccionas el rumbo de lo que harás el resto de la semana y aunque difiere de lo que pensabas, funciona más