Mamá despistada se hace viral: vio el partido de Argentina en videojuego y juró que era real

La selección de Argentina ha despertado una auténtica locura en todo el mundo. Tanto los que están en Qatar, como los que se quedaron en casa y los que los apoyan en otros países, esperan con ansias este sábado para empezar la ronda eliminatoria en la que enfrentarán a Australia, con grandes posibilidades de avanzar a cuartos.

Por SEMANA

El equipo de Messi no inició como esperaba, pues cayó en su debut a manos de Arabia Saudita (2-1), sin embargo, contra México pudo respirar (2-0) y luego confirmó su recuperación vendiendo a Polonia con los tantos de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez (2-0).

Tanta fue la tensión desde el sábado, cuando se jugaron la vida ante los mexicanos, que nadie se lo quiso perder y las calles de Buenos Aires quedaron vacías con prácticamente todo el país pegado a la pantalla siguiendo el partido de la ‘Scaloneta’.

A pesar que los juegos de la selección están disponibles para casi todos los argentinos, hay quienes, por el lugar donde se encuentran, no tienen la facilidad de verlos y les toca buscar opciones en el mundo digital. Ese fue el caso de una mamá despistada que, ante la urgencia de ver a sus ídolos, buscó en YouTube donde ver el juego.

Lo que no sabía es que la plataforma de Google no puede transmitir los partidos por derechos de autor, cayendo en las garras de los usuarios que transmiten videojuegos simulando que es el partido real. “Mi mamá estaba en Tafí y no sabía cómo ver México vs. Argentina, hasta que encontró “el partido” en YouTube”, cuenta una usuaria de Twitter junto a las fotos que le envió su madre a través de Whatsapp.

Mi mama estaba en Tafí y no sabía cómo ver mex-arg, hasta q encontró "el partido" en YouTube. Al día sig me dice "me puse re nerviosa con los 2 goles que nos metió mx, menos mal que arg hizo el 3ero y ganamos". Yo: mamá no metió ning gol. EL PARTIDO QUE VIO MI MAMA: pic.twitter.com/Q4BQBe5LCv — Analú (@AnitaCrimi) November 30, 2022

