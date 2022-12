El nuevo bombardero nuclear de la Fuerza Aérea de EEUU es capaz de “alcanzar cualquier objetivo en el mundo” (IMÁGENES)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Northrop Grumman Corp (NOC.N) presentó el viernes su nuevo avión B-21 “Raider”, el primero de una nueva flota de bombarderos nucleares furtivos de largo alcance para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, así lo reseñó REUTERS.

El B-21 fue presentado durante una ceremonia dramática en la Planta 42 de Northrop en Palmdale, California, ofreciendo a los miembros del público el primer vistazo al nuevo bombardero.

El B-21, que tiene una forma de “ala voladora” similar a su predecesor, el B-2, podrá lanzar armas convencionales y nucleares en todo el mundo utilizando capacidades de reabastecimiento de combustible en el aire y de largo alcance.

Se proyectó que los aviones costarían aproximadamente $ 550 millones cada uno en dólares de 2010, o alrededor de $ 750 millones en dólares ajustados a la inflación de hoy.

La Fuerza Aérea planeó comprar al menos 100 de los aviones y comenzar a reemplazar los bombarderos B-1 y B-2.

Unveiled today, the B-21 Raider will be a dual-capable, penetrating-strike stealth bomber capable of delivering both conventional and nuclear munitions. The B-21 will form the backbone of the future Air Force bomber force consisting of B-21s and B-52s.(U.S. Air Force photo) pic.twitter.com/X6KSU7sy6U

— U.S. Air Force (@usairforce) December 3, 2022