Macron y Musk se reunieron y conversaron sobre el contenido Twitter “de forma clara y sincera”

El presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió con el empresario Elon Musk durante su viaje por Estados Unidos y ambos mantuvieron una “conversación clara y sincera” sobre Twitter y la moderación de contenidos.

Según compartió el mandatario francés en esa red social durante la madrugada, el encuentro, en persona, se produjo en la tarde del viernes.

“Conforme a nuestra ambición de descarbonizar y reindustrializar Francia y Europa, conversé hoy con Elon Musk sobre los futuros proyectos industriales verdes, sobre todo sobre la fabricación de vehículos eléctricos y de baterías”, transmitió el mandatario.

Pero Macron también aprovechó el encuentro para hablar sobre Twitter y ambos tuvieron, dijo, una “conversación clara y sincera”.

In line with our ambition for decarbonizing and reindustrializing France and Europe, with @elonmusk we exchanged on future green industrial projects, such as manufacturing of electric vehicles and batteries. pic.twitter.com/uolbo1mTzg

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 2, 2022