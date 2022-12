Mbappé rompió el silencio en Qatar 2022

Finalmente, después de la victoria ante Polonia por 3-1 que le permitió acceder a cuartos de final a la Selección de Francia, Kylian Mbappé decidió poner fin a su silencio hacia la prensa y se presentó junto a Didier Deschamps para explicar lo que ocurrió en este último tiempo.

Por infobae.com

El delantero del PSG había rechazado hablar con los medios de comunicación desde que empezó el torneo e incluso se especuló con una fuerte sanción económica de la FIFA por el hecho de haber sido MVP (el mejor jugador del partido) contra Dinamarca y Australia y no presentarse en las conferencias posteriores.

“Quería expresarme en público. Sé que hubo bastantes preguntas sobre por qué no hablaba. Para todos los periodistas que están ahí, no fue nada personal contra ellos ni contra nadie”, remarcó.

“Simplemente todavía tengo la necesidad de centrarme en el torneo y cuando quiero centrarme en algo, tengo que hacerlo al 100% y no gastar energías en otras cosas”, consideró el joven de 23 años después de marcar un doblete y dar una asistencia para ayudar a que su equipo clasificara a cuartos de final.

Cabe señalar que el futuro futbolístico de Mbappé vuelve a estar en boca de todos después de que volviera a resonar su posible salida del PSG. Este es uno de los motivos por los que el jugador permaneció en silencio ya que desea concentrarse sólo en el presente y no en el futuro.

“Por eso no quería atender a los medios. Hace poco me enteré de que la Federación iba a tener una multa. Me comprometo a pagarlo personalmente, la Federación no debe pagar por una decisión que es personal”, afirmó Mbappé desde la sala de prensa del Al Thumama Stadium.

En las mismas declaraciones, el 10 de la selección francesa aseguró que ganar el Mundial es su obsesión: “Es la competencia de mis sueños, tengo la oportunidad de jugarla, he construido mi temporada en base a esta competición física y mentalmente. Quería llegar preparado y de momento va bien, pero aún estamos lejos del objetivo que nos hemos marcado y que yo mismo me he marcado, que es ganar”.

Finalmente, Kylian Mbappé explicó que su único objetivo es volver a ganar la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva: “El resto es todo secundario”, consideró con respecto a los premios individuales como el Balón de Oro Mundial o la Bota de Oro Mundial.

“Si lo gano claro que estaré contento, pero no estoy aquí para eso. Estoy aquí para ganar con la selección francesa”, sentenció.