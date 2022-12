EEUU y Rusia intercambian prisioneros, incluida la baloncestista Brittney Griner

Click to share on Google News (Opens in new window)

Rusia anunció este jueves que intercambió a la basquetbolista estadounidense Brittney Griner, encarcelada por tráfico de cannabis, por el famoso traficante de armas ruso Viktor Bout, detenido en Estados Unidos desde hace más de una década.

“El 8 de diciembre de 2022, en el aeropuerto de Abu Dabi, se completó con éxito el procedimiento de intercambio del ciudadano ruso Viktor Bout por la ciudadana estadounidense Brittney Griner, que cumplían respectivamente penas en establecimientos penitenciarios en Estados Unidos y Rusia”, informó el Ministerio de Exteriores ruso en Telegram.

En Washington, el presidente de Estados Unidos Joe Biden afirmó que la estrella de baloncesto “está de camino a casa”.

Una de las abogadas de Brittney Griner en Rusia, Maria Blagovolina, “confirmó que el intercambio tuvo lugar”, en Telegram.

Rusia indicó que estaba negociando con Washington “desde hacía tiempo” para que Bout fuese liberado.

Viktor Bout fue condenado a 25 años de prisión por una jueza federal en Nueva York en abril de 2012.

El expiloto y traductor de las Fuerzas Armadas soviéticas fue detenido en 2008 en Tailandia en una operación encubierta de agentes estadounidenses y trasladado en 2010 a Estados Unidos luego de una larga batalla judicial por su extradición que provocó tensiones entre Washington y Moscú.

Apodado por las autoridades estadounidenses “El mercader de la muerte”, Bout fue acusado de intentar vender a agentes encubiertos de este país misiles tierra-aire y otras armas para que supuestamente las usara la guerrilla colombiana de las FARC contra miembros de la lucha antinarcóticos de Estados Unidos.

Brittney Griner, de 32 años, considerada como una de las mejores jugadoras de básquet del mundo, fue detenida en febrero en un aeropuerto de Moscú en posesión de un cigarrillo electrónico que contenía líquido elaborado a partir de aceite de cannabis.

En agosto fue condenada a nueve años de prisión por tráfico de cannabis.

AFP

Moments ago I spoke to Brittney Griner.

She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT

— President Biden (@POTUS) December 8, 2022