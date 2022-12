El universo imprescindible de Catherine Fulop: de la lista del super a sus secretos de make up

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

“Bueno, a ver: ¿qué tenemos por acá?”. Catherine Fulop es histriónica y divertida. Al momento de abrir su cartera, toda su personalidad se potencia. “Tenemos de todo un poco. Estuche de maquillaje, por supuesto ¡mi amor!; porque yo no salgo sin maquillaje ni muerta”, dice a Infobae a la hora de mostrar sus Imprescindibles.

“Cuando el día se hace muy extenso, tengo que tener el estuchito. Llevo mascara de pestañas. También llevo una base que es como un serum con ácido hialurónico para estar como fresquita. Y un rouge. Tengo también un aceite para uñas, para las cutículas, para que no se vean resecas. Es que cuando tengo algo así importante, digo, ¡ay!… ¡mira qué feas tengo las manos! y me lo pongo rapidito junto con la cremita de manos”, dice Fulop.

La actriz y conductora recomienda entonces un tip que tiene: “Me parece súper tener una base que sea muy suave, fluida, que de repente sirva para refrescar el maquillaje, que nada más te pongas unas gotitas y es como que como que te refrescas un poco el maquillaje”.

“No puede faltar la máscara de pestañas, para mí es condición sine qua non para salir de mi casa. O sea, yo me siento desnuda si no salgo con máscara de pestaña. Y un brillito, siempre uno necesita un poquito”, agrega Catherine dentro del increíble kit de make up que lleva a todos lados.

¿Lentes de sol?, por supuesto. “Aunque a veces no me gusta tanto porque te marcan la cara, los llevo, pero no me gustan tanto”, confiesa.

“Los dientes. Soy una obsesiva, me lo enseñó María Marta Serra Lima: tengo que tener un espejito para verte así muy disimuladamente en el restaurante. Y palillos interdentarios para que te saltes todas las cositas desagradables que pueden haber por ahí, ¡el perejil mi amor!, el famoso perejil. Y por supuesto si estás mucho más tiempo fuera de casa, pasta de dientes y cepillo de dientes por supuesto”, agrega la actriz, quien además lleva siempre un bolígrafo.

Catherine siempre anda con una botella de agua que lleva en su cartera. “Es lo más saludable, es buenísimo andar con la botellita de agua”, recomienda mientras va sacando más cosas como recetas médicas y una lista del supermercado. “Todo esto eso no puede faltar tampoco en mi cartera”, dice.

Fulop lleva crema para manos y un retocador de canas. “Si tengo algo muy importante y de repente me veo en el espejo así retrovisor del auto, y veo que tengo las canas, le doy con furia. Y me las tapo un poquito. Si voy a un lugar importante, tengo que ir sin canas”, sentencia.

Fulop lleva un pastillero para tener siempre sus suplementos. “Pienso, salí de casa y no me tomé mi Omega, mis vitaminas, mi suplementos dietarios”, agrega.

Y nunca puede faltar su monedero con las tarjetas. “No tengo plata, siempre ando pidiendo, porque uso mucho la tarjeta de debito. Ando sin efectivo y siempre tengo que buscar un cajero. Pero debo decir que mi monedero es bastante ordenadito”, suelta entre risas.

¿Algo que es verdaderamente imprescindible?, sí, su celular. “Con fondo de pantalla de mi amorcito bello, bello, ¡mi amor!”, finaliza.