Los motivos por los que es “impensable” una reconciliación entre el príncipe Guillermo y su hermano Harry

El periodista Valentine Low, autor del polémico libro titulado ‘Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown’ (‘Cortesanos: el poder oculto detrás de la Corona’), que trata algunos de los secretos más ocultos de la Familia Real británica, ha concedido esta semana una entrevista con la presentadora Lorraine Kelly sobre la relación entre los matrimonios formados por los Príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, y los duques de Sussex, Harry y Meghan.

En ella, el experto en la Casa Real ha asegurado que a día de hoy una reconciliación entre los hermanos y sus respectivas mujeres es completamente «impensable», e incluso explica que el futuro heredero al trono estaría trabajando en un «plan de choque» para calmar las aguas tras la emisión del polémico documental de Netflix que se estrenará este jueves y en el que el hijo pequeño de la Princesa Diana y su mujer cuentan su versión de la historia sobre los motivos que les llevó abandonar sus funciones monárquicas en 2020 e irse a vivir a Estados Unidos.

Además, la Familia Real británica también está nerviosa por la publicación de las memorias del Príncipe Harry, ‘Spare’, que saldrán a la venta en enero y en el que, según el comunicado de prensa, el libro «transporta inmediatamente al lector a una de las imágenes más estremecedoras del siglo XX: dos niños pequeños, dos príncipes, caminando detrás del ataúd de su madre ante la mirada, pesarosa y horrorizada, del mundo entero. Cuando se dio sepultura a la princesa Diana de Gales, miles de millones de personas se preguntaron qué debían estar pensando y sintiendo los príncipes, y cómo se desarrollarían sus vidas a partir de ese momento. En el caso de Harry, esta es por fin su historia».

Por todo esto, el periodista experto en casa real segura que «no hay absolutamente ninguna posibilidad» de reconciliación entre los dos hijos del Rey Carlos de Inglaterra. Al parecer, el Príncipe Guillermo está dispuesto a «rechazar cualquier afirmación descabellada» que aparezcan tanto en el documental como en las memorias de su hermano, puesto que ya está «cansado» de su actitud con la familia. «Fue muy relevante que cuando lanzaron el tráiler de Netflix, Guillermo y Catalina estaban en Boston; el estado de ánimo dentro del círculo cercano del Príncipe, por lo que pude ver, no era de ira, sino más bien de cansada resignación, un ‘aquí vamos de nuevo’, y casi de desconcierto», aseguró Low. Y es que a pesar de que el primer nieto de la Reina Isabel II es «muy cauteloso» en sus decisiones, «no va a permitir que los ataques contra su familia sigan siendo descontrolados».

El periodista no cree que Guillermo opte por la venganza puesto que esto solo agravaría la situación. «Siempre le ha dicho a su equipo que no se involucre en venganzas», aunque «no dejará pasar las peores acusaciones y hará todo lo posible para no alimentar las llamas de lo que ha sido una amarga y dañina disputa familiar».

«Quizá tras la serie y el libro, terminarán con esto y seguirán adelante. Porque eso es lo importante: no pueden seguir siendo ese tipo de pareja que sigue quejándose del pasado. Tienen que mirar hacia adelante, tienen que definirse a sí mismos y cómo quieren ser vistos en el futuro», ha opinado Low.