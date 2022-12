Así es la primera película de Will Smith después del escándalo de los Oscar

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Cuando en la última entrega del Oscar Will Smith perdió la cabeza y abofeteó a Chris Rock, el conductor de la ceremonia, la Academia se mostró cómplice y le permitió seguir como si nada hasta el final de esta, donde fue aplaudido por recibir el Oscar por Rey Richard (2021). Pero de ahí a que la carrera de Smith pudiera seguir su curso como si nada, hay una diferencia. Apple TV tenía en sus manos el siguiente proyecto, que de la noche a la mañana se había convertido en un verdadero problema. Tomando una decisión difícil, decidieron no guardar la película e incluso estrenarla antes de que termine el 2022, para incluirla en la carrera por los premios.

Por Infobae

Es injusto reclamarle a una película algo que no está en la pantalla. Nadie de los involucrados supuso que un escándalo podría afectar el estreno de Emancipación y seguramente en unos años nadie la pondrá en una línea temporal que establezca cuándo fue hecha. Para bien o para mal, Emancipación no tiene calidad de clásico, así que la costumbre de la Academia de volver a nominar a un ganador probablemente ni deba ser discutida aquí. ¿Puede un espectador que conoce a Will Smith olvidarse de este tema al ver esta película? Hoy no, tal vez sí en el futuro. Pero al mal paso darle prisa, así que se estrenó rápido y sin demasiado ruido.

La película transcurre en 1863, tras la firma de la Proclamación de Emancipación por parte del presidente Abraham Lincoln. En una choza vive una familia de esclavos que vive junto a la plantación de algodón. Peter (Will Smith), su esposa Dodienne (Charmaine Bingwa) y sus hijos rezan para que Dios los proteja. El acento de él se explicará más tarde cuando se sepa que su familia viene de Haití. Peter es separado violentamente de su familia porque ha sido vendido al ejército confederado como mano de obra para la construcción de un ferrocarril. Convencido de que volverá a buscar a su familia, Peter se embarcará es una aventura espantosa donde conocerá aún más horrores que los vividos hasta ese momento.

La película delata muchos problemas desde el inicio. Como si buscara los premios que ahora parecen tan lejanos, la historia real, el actor sobreactuado y el uso injustificado y torpe del blanco y negro le quieren dar a Emancipación una importancia que nunca alcanza. El director Antoine Fuqua, especializado en películas de acción, juega a dos películas al mismo tiempo y no consigue que funcionen juntas. Por un lado la épica de denuncia que muestra los horrores de la esclavitud y por el otro la película de aventuras y acción que entretiene pero vuelve confuso el discurso político. La opción del blanco y negro con toques de color distrae, no tiene motivo alguno y el cierre, con la aparición de la famosa fotografía del verdadero Peter, tendría más razón si Emancipación fuera completamente en blanco y negro y no casi en blanco y negro.

Ganar premios Oscar requiere de actuaciones exageradas y notables que hasta el más distraído miembro de la Academia entienda que el actor en cuestión desea ser premiado. Pero un pequeño exceso y todo el plan se transforma en un papelón. Will Smith en esta película pide a gritos un premio que para cuando se estrenó la película ya lo tenía en su casa. No tendrá un segundo por Emancipación y tal vez su carrera no vuelva a encaminarse. Esta película, en el mejor de los casos, pasará al olvido en poco tiempo, y no por culpa de un escándalo.

Emancipación está ya disponible en Apple TV+.