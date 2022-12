¡Impresionante! Tanque ucraniano explotó a su rival ruso en un enfrentamiento uno a uno (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Según se informa, un nuevo video muestra a un tanque ucraniano haciendo estallar un tanque ruso de un solo disparo mientras los dos bandos luchan en una de las regiones anexadas del país.

Por: El Diario NY

El video fue publicado en Twitter por Ukraine Weapons Tracker, una cuenta conjunta administrada por Calibre Obscura y Armoby Bazaar, y muestra un T-64BV ucraniano de la 92.a Brigada Mecanizada destruyendo un tanque ruso de la serie T-72B en Novoselivske, en el oblast de Lugansk.

En el clip, los tanques se enfrentan desde largas distancias en una recta. El T-64BV ucraniano explota el tanque de la oposición de un solo disparo, provocando una erupción de llamas, y realiza otro disparo casi 20 segundos después.

#Ukraine: Rare footage of tank-on-tank combat from Novoselivske, #Luhansk Oblast: A Ukrainian T-64BV of the 92nd Mechanized Brigade destroyed a Russian T-72B-series tank with a single shot. pic.twitter.com/PUjJxe9HyR

— ?? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) December 11, 2022