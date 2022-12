“Iron Man” y “Carrie”, entre las películas “inmortalizadas” en la Biblioteca del Congreso de EEUU

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento, Internacionales

Un éxito de taquilla como “Iron Man”, la película de animación “The Little Mermaid”, un clásico del cine de terror como “Carrie” y comedias románticas como “When Harry Met Sally” serán preservadas para la posteridad por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Cada año desde 1988, la mayor biblioteca del mundo elige 25 filmes que son nominados por el público para que sus copias u originales -si se conservan- sean preservados para las futuras generaciones en el Registro Nacional de Cine.

Este año, los estadounidenses han nominado más de 6.800 títulos para ser incluidos en la lista, que busca preservar “la herencia fílmica nacional” a través de películas seleccionadas “por su importancia cultural, histórica o estética”, según el organismo.

Entre las elegidas está “Iron Man” (2008), la película que sentó las bases del Universo Cinematográfico de Marvel, además de cimentar el estatus como superestrella de su actor protagonista, Robert Downey Jr..

“The Little Mermaid” (1989), por su parte, es una de las películas más conocidas de Disney, y “puso en marcha el renacimiento del cine animado musical” de la compañía, según la Biblioteca del Congreso.

En 2023 se estrenará una nueva versión de acción real del clásico, que contará con la cantante Halle Bailey como actriz protagonista en el papel de Ariel.

La Biblioteca del Congreso guardará también para la posteridad “Carrie” (1976), un clásico del terror que adapta la novela homónima de Stephen King y que es una de las películas más celebradas de Brian De Palma, protagonizada por Sissy Spacek, que ya cuenta con tres filmes en el Registro Nacional: “Badlands” y “Coal Miner’s Daughter”, además de “Carrie”.

“When Harry Met Sally” (1989), por otro lado, es una de las comedias románticas más influyentes de la historia del cine, protagonizada por Billy Crystal en uno de los papeles más memorables de su carrera y por Meg Ryan, quien escenificó el orgasmo fingido más conocido en la gran pantalla.

Se incluyen además en esta selección varias películas que narran los comienzos del movimiento por los derechos de los homosexuales en Estados Unidos, como el corto dirigido por estudiantes “Behind Every Good Man” (1967), o el documental “Word is Out: Stories of Some of Our Lives”, también fueron incluidas en la lista.

Las 25 obras seleccionadas este año para su preservación por la Biblioteca del Congreso incluyen también un clásico del cine chicano, “The Ballad of Gregorio Cortez” (1982), y otro del género “blaxploitation” -un género de películas surgido en los 70 que contaban con actores y equipos negros y estaban pensadas para audiencias afroamericanas-, “Super Fly”.

“The Ballad of Gregorio Cortez” fue una de las 25 películas realizadas por latinos que los miembros del Caucus Hispano del Congreso estadounidense propusieron a comienzos del año pasado para su inclusión en el Registro Nacional.

En esa lista de propuestas se encuentran también filmes como “Frida” (2002), con la actuación de Salma Hayek como la influyente pintora mexicana, y “Spy Kids” (2001), del director estadounidense de herencia mexicana Robert Rodríguez.

Las 25 películas elegidas este año para su inclusión en el Registro Nacional de Cine son:

Mardi Gras Carnival (1898)

Cab Calloway Home Movies (1948-1951)

Cyrano de Bergerac (1950)

Charade (1963)

Scorpio Rising (1963)

Behind Every Good Man (1967)

Titicut Follies (1967)

Mingus (1968)

Manzanar (1971)

Betty Tells Her Story (1972)

Super Fly (1972)

Attica (1974)

Carrie (1976)

Union Maids (1976)

Word is Out: Stories of Our Lives (1977)

Bush Mama (1979)

The Ballad of Gregorio Cortez (1982)

Itam Hakim, Hopiit (1984)

Hairspray (1988)

The Little Mermaid (1989)

Tongues Untied (1989)

When Harry Met Sally (1989)

House Party (1990)

Iron Man (2008)

Pariah (2011)