Selena Gomez habló de su relación con Justin Bieber en TikTok

Selena Gomez salió con Justin Bieber y de forma intermitente durante casi una década antes de un breve renacimiento de Jelena entre 2017 y 2018. Bieber pasó a casarse con Hailey Bieber (de soltera Baldwin), mientras que Gomez grabó “Lose You to Love Me” y llamó a su ruptura “lo mejor que me ha pasado” en su reciente documental, “My Mind & Me”.

Ahora, Gomez vuelve a comentar sobre Jelena. En un reciente video de TikTok de una cuenta de fan de Selena Gomez, el usuario @donttellmymomma.fr publicó una serie de fotos de la cantante junto a Bieber, incluido un viejo comentario que Selena Gomez supuestamente hizo después de una de sus rupturas pasadas. “La usuaria tituló el post: “La razón por la que Selena siempre está delgada cuando sale con Justin”, y tituló el vídeo: “Él prefiere ser modelo… mi pobre bebé”.

Aunque Gomez declaró previamente que no usa internet y que no conoce su propia contraseña de Instagram, recientemente desató la polémica al comentar un vídeo de TikTok sobre su rumoreada ruptura con su amiga y donante de riñón, Francia Raisa. “No he estado en internet en cuatro años y medio”, dijo en abril. “Ha cambiado mi vida por completo”.