Así es el emotivo mensaje de la Conmebol para el astro argentino, Lionel Messi (VIDEO)

Durante muchos momentos en el transcurso de la Copa del Mundo muchos simpatizantes apelaron a una pregunta para burlarse del capitán de la selección argentina ¿Dónde está Messi? fue la interrogante que se planteó en diversos idiomas como el árabe, contra Arabia Saudita en el debut; en castellano frente a México por la segunda fecha del Grupo C y hasta en polaco, cuando la Scaloneta cerró la primera fase como líder de la zona.

Por Infobae

Los fanáticos australianos también la dijeron en inglés durante los octavos de final. Del mismo modo que los neerlandeses en los cuartos de final y los franceses durante el encuentro histórico que cerró la gloria albiceleste.

Tras la consagración frente a Le Bleu en Lusail, la cuenta oficial de la Conmebol publicó un video en su cuenta de Twitter en el que explicó dónde estuvo Messi. Las imágenes conmovedoras mostraron los momentos más emocionantes en donde el astro rosarino gestó su figura como el mejor futbolista del Mundial Qatar 2022 con sus conquistas determinantes para encaminar la gesta en Medio Oriente.

“Ni siquiera los que lo tienen al lado saben dónde está realmente”, afirma el cortometraje, mientras expone todo su talento en las semifinales contra Croacia. “Pero también está en la ilusión de todo el pueblo”, completa la conmovedora historia que refleja la pasión de los argentinos durante los festejos en los distintos puntos del país.

Leo también está en las lágrimas de sus seguidores. Incluso en los fieles que lo siguen del otro lado de las fronteras. Messi estará siempre en la eternidad.

El crack y capitán del seleccionado argentinocelebró la tan ansiada obtención de la Copa del Mundo en Qatar, luego del triunfo por penales en Francia por 4 a 2, tras igualar 3 a 3 tras 120 minutos de juego, y no cerró la puerta para su continuidad en el equipo. “Después de esto no hay más nada. Después de luchar mucho, se me dio casi en el final. Disfruto el fútbol y la selección, por eso quiero seguir viviendo unos partidos más como campeón del mundo”, afirmó Messi en diálogo con TyC Sports.

“Se hizo desear, pero esta copa del mundo es lo más grande que hay. Es hermosa. La deseaba muchísimo. Dije que Dios me la iba a regalar, presentía que era ésta ocasión. Sufrimos, pero lo conseguimos. No vemos la hora de estar en Argentina para vivir esa locura”, expresó La Pulga con el trofeo en la mano. “Quería cerrar mi carrera con esto. No puedo pedir más nada. Estoy en los últimos años en mi carrera, y esto es algo impresionante. Esta Copa es la más deseada por todos los jugadores”, cerró el máximo goleador histórico del seleccionado argentino.