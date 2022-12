Grave situación en Texas: Congresista republicano comparte imágenes de un centro de migrantes abarrotado (VIDEO)

Un congresista de Texas, que representa a cientos de millas a lo largo de la frontera, sur calificó la situación en El Paso como “espantosa” el domingo por la mañana cuando proporcionó imágenes de un centro de procesamiento de inmigrantes invadido.

Por New York Post

Durante una entrevista en “Face the Nation” de CBS, el representante republicano Tony Gonzales dijo que las condiciones que presenció en un centro de procesamiento “nunca lo había visto antes” con más de 500 migrantes en un “grupo” que normalmente alberga a unas 100 personas.

“Sabes, estuve en El Paso hace unos días, y lo que vi en el centro para migrantes nunca lo había visto antes. He visitado, he visitado el centro de procesamiento allí muchas veces”, le contó a la anfitriona Margaret Brennan, y agregó: “Hay un baño, el olor es terrible. Hay ocho cápsulas allí. Y esas son las buenas condiciones”.

“Afuera, justo encima de la colina, hay mil, un poco más de 1000 migrantes esperando al aire libre, sin mencionar a las personas que esperan junto al puente y en otros lugares. Es una situación muy grave en El Paso”, agregó.Congresista republicano

NEW: Video provided to @FoxNews by TX Congressman @RepTonyGonzales shows extreme overcrowding at the Border Patrol Central Processing Center in El Paso, TX. Congressman Gonzales says he took the video on Friday, when 4,600 migrants were in federal custody. Capacity is only 1,040. pic.twitter.com/dpvH0NNseJ

— Bill Melugin (@BillFOXLA) December 18, 2022