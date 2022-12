Estas son las estrellas juveniles que triunfaron en Hollywood durante 2022

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Este 2022 la industria del entretenimiento internacional retomó su rumbo después de pasar aproximadamente dos años detenida por la pandemia COVID-19. Fueron 12 meses llenos de sorpresas por los esperados estrenos de películas como: Dr. Strange en el Multiverso de la locura, Thor: amor y Trueno, Black Panther: Wakanda Forever, Pinocho de Guillermo del Toro y Avatar: El camino del agua; así como series que han conquistado al público con sus personajes e historias.

Por Infobae

Retomar actividades dentro de foros y sets no solo permitió que resurgieran proyectos pausados, también contribuyó en que directores e intérpretes llenaran las producciones con su talento al grado de convertirse en estrellas de alcance mundial. Esto ocurrió principalmente con un grupo de jóvenes actores que, aunque ya habían dado sus primeros pasos en el medio, lograron despuntar su carrera.

Jenna Ortega se convirtió en una sombría, misteriosa e icónica “Wednesday”

El proyecto encabezado por Tim Burton se estrenó a finales de noviembre en Netflix. Desde sus primeros minutos en la plataforma capturó la atención del público debido a la gran expectativa que existía en torno a los personajes que aparecerían y el elenco en general.

Entre Christina Ricci -quien interpretó a Wednesday en la década de los 90-, Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán llamó la atención Jenna Ortega, una joven actriz que con tan solo 20 años de edad estelarizó el spin-off de Los locos Addams. Y que gracias a su nivel de interpretación, su caracterización y peculiares pasos de baile consiguió ser reconocida en todo el mundo.

Aunque la intérprete ya contaba con una trayectoria en el medio estadounidense, no había conseguido alcanzar la fama internacional hasta que se encontró con Merlina (como se tituló en algunos países de Latinoamérica), pues desde que se estrenó la serie se ha mantenido en el Top10 de Netflix en varios países, consiguió su primera nominación en los Globos de Oro y aumentó sus números en redes sociales, por ejemplo en Instagram, donde ya rebasó los 30 millones de seguidores.

Antes de sumarse a la Familia Addams Jenna Ortega ya había participado en otras producciones de renombre como Jane the Virgen -donde colaboró con el actor mexicano Jaime Camil-, ¡Rob! -con Eugenio Derbez-, Atrapada entre hermanos, You, The Fallout: la vida después y Scream 5. Incluso, hizo doblajes para caricaturas como Elena de Avalor y Los vecinos Gree.

Emma Myers podría convertirse en algo más que una mujer lobo

Otra actriz de Merlina que capturó la atención del público fue Emma Myers, pues con su interpretación de Enid -una mujer lobo- consiguió catapultar su carrera. La estadounidense de 20 años ya había participado en otros proyectos televisivos como Cartas a Dios, Romance de Navidad al Dente, Dead of Night, Southern Gospel y Atrapada en el sótano, pero no sobresalió hasta que colaboró en la serie de Netflix.

La dulce y tierna monstruo llenó de colores la sombría personalidad de Merlina y consiguió quedarse para la segunda temporada donde, según algunos rumores podría convertirse en la villana. Este podría ser el comienzo de una prometedora carrera en Hollywood, pues muchos fanáticos de Marvel apuntaron que sería perfecta para interpretar a Gwen Stacy en un live action.

Anya Taylor-Joy se consolidó como la protagonista favorita de Hollywood

Sin lugar a dudas el 2022 fue un parteaguas en la trayectoria artística de Anya Taylor-Joy, pues durante todo el año se mantuvo entre las actrices más solicitadas para estelarizar películas y series en plataformas de streaming. Y es que tras participar en más de 15 proyectos logró posicionarse en el gusto del público con sus personajes en Peaky Blinders (2019), Emma (2020) y Gambito de dama (2020) -con la que consiguió dos nominaciones a los Globos de Oro-.

Su éxito fue tan grande que en 2021 repitió la hazaña y encabezó las carteleras con Last Night in Soho y The Northman. Fue así que este año se consolidó como una de las protagonistas favoritas de Hollywood al participar en cuatro importantes películas: The Menu (2022), Amsterdam (2022), The Super Mario Bros Movie y Furiosa, la precuela de Mad Max: Fury Road.

De acuerdo con la revista Vogue, la estadounidense de 26 años percibe alrededor de un millón de dólares por cada proyecto. Una cifra bastante elevada para una actriz tan joven, pues suelen ganar entre 100 y 200 mil dólares por sus interpretaciones.

Austin Butler le dio la vuelta al meme con “Elvis”

El californiano interpretó personajes secundarios hasta este 2022, cuando por primera vez estelarizó una película en Hollywood. Se trató nada más ni nada menos que del proyecto biográfico de Elvis Presley contado desde la perspectiva de su mánager, Tom Parker. Y es que después de tanto luchar, Austin Butler fue seleccionado por Baz Luhrmann para que reviviera al Rey del Rock and Roll en la pantalla grande.

Su interpretación dividió opiniones, sin embargo, recibió más aplausos que críticas negativas. De hecho, el reconocido director mexicano, Guillermo del Toro fue una de las personalidades que halagó el largometraje asegurando que es la mejor en una entrevista que cedió para Variety:

“Me enorgulleció ser parte de la ovación de pie de 12 minutos de la audiencia. Fue como un concierto, fue experiencial, salpicado de detalles y manierismos perfectamente observados y pistas ocultas. Austin Butler y Baz muestran el talento transformados y estremecedor del mundo de Elvis, su alegría, su alma, su tristeza”.

Cuando Austin Butler se transformó en el ícono estadounidense por fin consiguió dejar en el pasado su famoso meme de ¡Carly, donde aparecía interpretando horriblemente una canción para su abuelita. Asimismo, sirvió para que abandonara personajes de televisión donde interpretaba adolescentes y le abrió las puertas a una prometedora carrera internacional.

Jacob Elordi prometió llenar de euforia a “Priscilla”

Un actor australiano que conquistó a Estados Unidos y el resto del mundo fue Jacob Elordi, pues tras su protagónico en El stand de los besos (2021) encontró un espacio en el medio artístico internacional y logró consolidarse con Nate Jacobs en Euphoria. Fue a principios de este 2022 cuando se estrenó la segunda temporada y todo indica que fue un éxito en su carrera debido a que consiguió otro gran estelar.

Dará vida a Elvis Presley en un largometraje dirigido por Sofia Coppola que contará la historia del Rey del Rock and Roll desde la perspectiva de quien fue el gran amor de su vida, Priscilla. Todavía no se estrena la cinta, pero ya trascendió la primera fotografía oficial donde se puede apreciar a Jacob y Cailee Spaeny en un ambiente sombrío.

Pero eso no es todo, el intérprete de 25 años podría convertirse en el nuevo Superman, esto después de que Henry Calvin confirmó que ya no volverá a interpretar a Clark Kent en otro proyecto cinematográfico: “Mi turno de utilizar la capa ha terminado, pero lo que presenta Superman nunca lo hará. Fue un viaje divertido con todos ustedes”, escribió el actor en Instagram.

Y es que según se especula en redes sociales, los directores del proyecto estarían buscando a un superhéroe más joven y habrían puesto su interés en el actor de Euforia. Sin embargo, todavía no se confirma su colaboración.