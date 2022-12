EN VIDEO: Controversial influencer venezolano vivió un momento desagradable en su llegada al país

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El creador de contenido venezolano Pepe Goitia causó revuelo en redes sociales, luego de revelar el desagradable momento que vivió tras su llegada a Venezuela en este mes decembrino.

Por Revista Ronda

A través de su cuenta de TikTok, el influencer compartió con sus seguidores un video en el que confesó que vino a su país natal, para pasar navidades con su familia después de mucho tiempo.

Sin embargo, la expareja de Mariam Obregón afirmó que vivió un incomodo momento con los uniformados venezolanos, ya que según sus palabras recibió humillación, tanto así que le mandaron a quitar la ropa.

“Un policía me mandó a quitar mi ropa y me desnu… y siento que fue la peor humillación que he vivido en mi vida. Hace unos cuatro días yo decidí venirme a Venezuela de manera muy improvisada porque no tenía planeado pasar diciembre acá, vuelo de Medellín a Cúcuta y pasó el puente Simón Bolívar, en este trayecto entre el hotel hasta el aeropuerto de Santo Domingo en Táchira hay una alcabala un policía sin derecho alguno me hizo una revisión, me hizo desnud4rme, me quito mi teléfono, me reviso mis conversaciones mis fotos”, expresó Pepe Goitia.

Finalmente, en el material audiovisual el criollo confesó que fue un momento muy traumático para él, pues nunca había pasado un episodio similar.

“Me da mucha tristeza ver cómo en mi país abusan tanto del poder, más como estamos en diciembre”, dijo Pepe.

