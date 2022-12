Brian May reveló cómo Freddie Mercury guió la grabación de la última canción de Queen

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En una reciente entrevista, el famoso guitarrista de Queen, Brian May, contó intimidades del detrás de escena de la recientemente publicada canción “Face it Alone”, grabada a finales de los años 80, durante la creación del 13° álbum de estudio de la banda, The Miracle.

Por Infobae

“La gloria suprema es, por supuesto, la voz de Freddie”, comentó al medio Total Guitar. “Es simplemente magnífico. Escuchas esa cualidad en su voz. Escuchas la pasión en su voz. Y no tiene miedo. La forma en que dobla algunas de esas notas es tan hermosa”.

May además confesó que la canción es extraordinaria, con una historia de fondo conmovedora, ya que fue grabada en un momento en que Freddie Mercury había sido diagnosticado con VIH positivo. Y recordó, “Estábamos lidiando con el deterioro de la salud de Freddie y uniéndonos para apoyarlo”.

A pesar de todo lo que ocurría y el deterioro de su estado físico, el cantante fue quién llevó el liderazgo durante la grabación. “Siempre había uno de nosotros que estaba al mando. Él venía con letras y nos guiaba a través de ese maravilloso material. Y mientras trabajábamos en eso, estábamos muy entusiasmados al respecto”.

Durante la nota explicó que esta es una pieza de conjunto a la que contribuyeron los cuatro miembros de la banda: Freddie, Brian, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon. “Es raro encontrar fragmentos que encapsulen a los cuatro trabajando juntos”, comentó. “Pero John está ahí, absolutamente en vivo con Freddie. Y Roger está ahí con sus extrañas atmósferas de percusión”.

“Una de las discusiones que tuvimos, y una de las razones por las que queríamos lanzarlo, es porque es todo original”, dijo. “Lo arreglamos un poco y creo, bueno, lo sé, que si hubiéramos trabajado más en él, habría cambiado. Podría haberse convertido en una epopeya de seis minutos. Pero me gusta mucho como es. Es muy genuino. Habla de la época”.

Por otra parte, el guitarrista reveló que en su solo de guitarra “Se puede oír que toqué este solo básicamente como una forma de ir desde la primera a la segunda estrofa. Era algo como: “Así es cómo me siento en este momento, probablemente trabajaremos en ello más tarde, pero quién sabe lo que podría suceder”. Así que el solo acontece bastante en el momento. Soy yo intentando convertirme en una voz al lado de la de Freddie para extender el ambiente y el mensaje de la canción. Es algo muy real”.

El enfrentamiento de los solos

En la nota May explica que la ruptura principal de su guitarra en Bohemian Rhapsody, votado como el mejor solo de todos los tiempos por los lectores de TG en 2021, llegó a los nueve compases. En siete compases, su solo en Face It Alone una vez más evita las estructuras tradicionales de cuatro/ocho compases.

“No fue consciente de esa manera. No es cuestión de contar. Pero es una forma consciente de construir cosas, de modo que dejas un lugar abierto para que la voz tome el control nuevamente. Tan consciente de una manera inconsciente, creo. Esa es la forma en que construimos canciones, por lo que hay espacio para que las ideas se desarrollen y luego sigan adelante”.

Sin embargo, comentó la nota que hay un par de detalles sobre los que Brian no está seguro.

Primero, el extraño y valiente sonido de los arpegios en esta pista. “¿El sonido de acompañamiento básico? Bueno, no recuerdo muy claramente. Entonces, o es un teclado o se convirtió en un sonido de teclado a través de un dispositivo, y en realidad no lo sé. Veo lo que estás diciendo. ¡Tendré que volver y echar un vistazo!”

Segundo, ¿estaba tocando ese solo con púa o con fingerstyle? Se siente muy personalmente entregado en la forma en que a menudo lo hace el fingerstyle, pero también suena como el tintineo del metal en una cuerda.

“¡Estás haciendo todas las preguntas correctas y no tengo todas las respuestas correctas! Creo que probablemente sería solo con el dedo. Es una pieza bastante sensible. Por supuesto, con el dedo puedes chasquearlo, por lo que aún tiene una especie de borde metálico, pero tiene mucha más sensación. Así que creo que se hizo con el primer dedo”.

En su referencia al video evolucionario de Bohemian Rhapsody, de 1975, dijo “Es como se ve en el video de Rhapsody, muy brevemente. A veces me hace sonreír, porque no me di cuenta de que lo estaba haciendo hace tanto tiempo. Estaba martillando con la mano derecha en lugar de arrancar”.

Total Guitar recordó que The Miracle fue el primer álbum de Queen en el que, como expresión de unidad, los créditos de escritura de todas las canciones se atribuyeron al grupo como un todo. Pero como dice ahora Brian, “siempre hubo uno de nosotros que dirigía el grupo”. Y con Face It Alone , ese era Freddie. “Se le ocurrió la letra y nos guió con este material encantador. Y mientras trabajábamos en ello, estábamos muy entusiasmados”.