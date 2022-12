La injusticia que le hicieron a un trabajador de Corpoelec-Barinas, por Robert Alvarado @robertveraz

Posteado en: Opinión

“si no tenemos policías, jueces, abogados, fiscales, honestos, valerosos y eficientes; si se rinden al crimen y a la corrupción, están condenando al país a la ignominia más desesperante y atroz…”. (-Javier Sicilia Zardain-). «Activista, poeta, ensayista, novelista y periodista mexicano»

Hablar de algo que muchos dice que es un chisme y de tanto repetirlo se vuelve un eco y poco a poco se transforma en una verdad, y hoy me escriben una carta al estilo de la obra de Gabriel García Márquez http://goo.gl/xcK4Jh “El Coronel no tiene quien le escriba”. Un hombre de buena fe y bastante ingenuo, vive en su pueblo esperando 15 años para recibir su carta de jubilación, o sea, la pensión que le va a cambiar su fortuna. Con la inconformidad con un sistema gubernamental de la época en no recibir respuestas negativas o inesperadas de la vida cotidiana, ya El Coronel sintiendo temor, miedo o insatisfacción que más tarde en la narración de la novela se refleja en la resignación y la pérdida de la esperanza.

Me escriben algo que le paso al trabajador de Corpoelec Rafael Eduardo Padilla Alvarado quien fue de objeto de un complot o mala jugada por parte de un ex auditor, un ex gerente y el ex sindicalista Oscar Miranda. Quien hoy el cargo que desempeñaba en la empresa estatal según me comentan lo tiene un hijo del sindicalista Miranda, el Tribunal Supremo de Justicia anulo su injusto despido. Un acto administrativo mediante el cual impone sanciones de destitución e inhabilitación en el ejercicio de la función pública. El trabajador alega que fue despedido en el mes de agosto del año 2006, y a partir de esa fecha solicita el pago de los salarios dejados de percibir.

Ahora bien, es necesario destacar que la Sala Político Administrativa en fecha 29 de mayo del año 2012, emana sentencia en la cual, ordena reponer, el acto administrativo, de fecha 16 de marzo del año 2005, emanado por la unidad de auditoría interna CADELA, que determina las responsabilidades administrativas y que sirvió de fundamento a la decisión de la Contraloría General de la Republica que impuso la sanción de destitución e inhabilitación, la sala ordena la reposición del procedimiento administrativo, al estado de que dicho órgano, notifique al recurrente del contenido de la decisión publicada en fecha 16 de marzo de 2005, el cual impone solo las responsabilidades administrativas mas no la destitución del accionante. Así mismo, la sala de nuestro máximo tribunal supremo de justicia, anula la resolución Nº 01-00-079, dictada en fecha 14 de febrero de 2006, dictada por la Contraloría General de la Republica, acto administrativo que impone la sanción de destitución y que fundamento el despido del trabajador de su puesto de trabajo. En este sentido, tenemos que estamos en presencia de un trabajador, que goza de inamovilidad laboral, amparado por el decreto de inamovilidad laboral, ya que no se demuestra que fuese un funcionario público, por cuanto no existen evidencias que su entrada a la administración pública hubiere sido la vía del concurso público, condición esta sine qua non para poder ser catalogado como funcionario público, pero este ex auditor se negó a reincorporar al Padilla y se le juzgo y se imputo sin cometer ninguna irregularidad.

Es increíble no se me impuso la justicia por culpa de unos individuos señalados de mala conductas como: Adolfo Aponte, Rafael Orellana, Oscar Miranda y Esteban Castellano. A estos ciudadanos le salieron con sus malas acciones, aun que le presento Rafael Padilla una buena defensa con mis pruebas dónde se evidencio la inocencia de Padilla es decir actúo en base a la norma y procedimientos dónde por realizar un despacho por emergencia al ingeniero de guardia de 50 Bombillos incandescentes de 150W que fueron utilizados en el alumbrado público a unos barrios de la ciudad de Barinas, simplemente por esta buena acción que realizo Padilla le quitaron su trabajo, de que Padilla egrese materiales sin tener elementos probatorios que me responsabilice, porque todo fue un montaje o complot en contra Rafael Eduardo Padilla. Es decir una injusticia que en el derecho damos como concepto que es la ausencia de justicia y se da en aquellas situaciones en las que una o varias personas son recompensadas de forma insuficiente por un esfuerzo que hicieron, o son sometidas a un castigo o perjuicio sin ninguna razón que lo justifique.

Este caso que le comente ya finalizando el año 2022, el estado debería actuar en este caso y no se debe permitir está grave injusticia, tiene que el Fiscal General de la República Tareck William Saab reabrir ese caso de los hurtos y que hagan las investigaciones pertinentes y sería para que paguen los verdaderos ladrones y también reabran el acto administrativo viciado que ese ex auditor realizó en contra Rafael Eduardo Padilla, simplemente le quitaron el futuro de Padilla y de su familia, solo pido Justicia para este caso… La justicia tarda pero llega por eso todo se lo dejo en las manos de Dios le dejo este mensaje para los creen sobrados y dice así: En aquel tiempo, Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola: «Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario»; por algún tiempo se negó, pero después se dijo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara». El Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche?, ¿o dejará que esperen? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?» Lucas 18: 1-8

Nota: Yo apoyo a Raquel Castaño @raquelcastanos y tú….y ayudemos con lo que podamos, todo sumamos ( https://www.instagram.com/p/CmrfrcPAD-m/) demos un aporte por la salud de la cantante Raquel Castaños.

Terminó diciendo a todos mis amigos lectores: ¡Feliz año 2023!

