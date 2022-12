Niebla en China provoca una colisión en cadena de más de 200 carros (VIDEOS)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Más de 200 carros se vieron envueltos hoy en una colisión múltiple en la provincia de Henan (centro) causada por una densa niebla que limitaba la visibilidad, informaron las autoridades de tráfico provinciales.

El siniestro sucedió a las 07.40 del miércoles hora local (23.40 del martes GMT) en el puente de Zhengxin, que cruza el río Amarillo y que tiene una longitud de 9,1 kilómetros.

+200 vehicles involved in chain collision in C.China’s #Henan on Wed due to heavy fog. Firefighters, first aid staff, traffic police arrived at the scene for emergency response. The injured have been sent to the hospital: local media. pic.twitter.com/lxDZqQOQrw — Zhang Meifang??? (@CGMeifangZhang) December 28, 2022

Un número indeterminado de heridos han sido trasladados a hospitales cercanos, notificaron las autoridades, que no detallaron ningún fallecimiento por el momento.

25 days till chinese New Year. Zhengxin Yellow River Bridge in ?#china's Zhengzhou (home of deadly man-made floods in 2021 killing 10k & recent Foxconn "Great Escape"), more than 400 vehicles collided in a row due to reckless drivers, heavy fog & black ice on the road. pic.twitter.com/P9DNZRg1XT — Northrop Gundam ??????? (@GundamNorthrop) December 28, 2022

Al menos once personas que habían quedado atrapadas en sus vehículos habían sido rescatadas a las 9.30 hora local (1.30 GMT), informó el Departamento de Bomberos de Zhengzhou, la capital provincial.

El tráfico en el puente se halla bloqueado en ambas direcciones, según informaciones aparecidas en medios locales.

EFE

At about 7:40 this morning, a multi-vehicle collision occurred on the Zhengxin Yellow River Bridge from north to south due to heavy fog. Currently, the injured have been sent to the hospital, and rescue work is being carried out in an orderly manner.#Zhengzhou pic.twitter.com/Emj0jIQFEs — Zhengguan (@ZhengguanCN) December 28, 2022