El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 29 de diciembre de 2022

Aries

Así las condiciones no sean favorables, sigue adelante. Puedes vencer cualquier obstáculo y alcanzar tus metas, aún cuando tengas que cambiar el camino. La clave es no detenerse.

Tauro

Es hora de reprogramar tu mente, de aprender nuevas formas de hacer las cosas, de dejarte guiar por los más expertos, pero sobretodo de soltar cargas que, sin darte cuenta, llevas a cuestas desde hace demasiado tiempo y que son tan pesadas que no sólo te impiden avanzar, sino que se vuelven insoportables.

Géminis

Sueña en grande, sin limites. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Es la única manera de ser esa persona que atrae el éxito. ¿Como lo logras si a veces pierdes la esperanza? Piensa y visualiza tus sueños cada mañana al levantarte y agradece por ellos de antemano, como si ya fuese un hecho.

Cáncer

Deja todo y trabaja en lo que realmente te gusta hacer. Hacer lo que te te hace feliz es uno de los mayores secretos del éxito laboral. Te llena de energía, te motiva cada mañana y fluyes a borbotones. ¿Es difícil lograrlo? Puede ser, pero no es imposible.

Leo

Nunca dejes de estudiar y aprender. El aprendizaje continuo es el principal requisito para alcanzar el éxito en cualquier campo y actualmente, en esta era digital, no hay excusas. Hay a tu disponibilidad una gama de opciones: libros, cursos y tutoriales gratuitos online. ¿Que más puedes pedir? Ni siquiera tienes que moverte de tu casa.

Virgo

No hay obstáculo que no puedas superar, problema que no puedas resolver, ni objetivo que no puedas alcanzar. La mayoría de tus limitaciones están en tu mente, así que trabaja en liberarte de ellas. ¿Como? Fortalece la seguridad en ti mismo y para que sea más fácil, rodéate de personas que estén en la misma frecuencia.

Libra

Define tus prioridades y enfócate en ellas. Dedica tiempo y esfuerzo a cada una de las cosas que son realmente importantes para ti. Imprime disciplina, constancia, perseverancia y persistencia. Ten presente que el camino puede ser duro, pero el resultado será satisfactorio, porque es algo por ti y para ti.

Escorpio

Identifica que camino debes seguir, que necesitas hacer y deshacer para lograr tu objetivo y no descanses hasta lograrlo. Es perfectamente normal que a veces te sientas menos motivado para seguir adelante, pero aún si no decaigas. Si necesitas detenerte en algún momento, hazlo, pero que sea sólo para tomar impulso.

Sagitario

Se responsable. Crea hábitos y mantenlos. Puede que no te gusten, pero igual si tienes que hacerlo ¿para que quejarte? Es parte del proceso y punto. Ya más adelante, cuando hayas alcanzado tu objetivo, podrás dejar completamente de lado lo que no funciona.

Capricornio

Si te rodeas de personas felices, positivas y con objetivos definidos en menos tiempo de lo que crees, serás esa persona que quieres ser. Poco a poco y a medida que te llenes de su energía progresista, la proyectaras desde tu interior hacia afuera, y como resultado serás un imán de éxito.

Acuario

No hay excusas que valgan. Toma decisiones y avanza, sin prisa, pero sin pausa. Consciente de que muchos quedarán en el camino, porque para llegar adonde quieres estar, necesitas soltar personas, hábitos y rutinas que ya no te funcionarán. Se implacable y no permitas que nada, ni nadie te detenga.

Piscis

Inténtalo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que no lo logres? Suele suceder, pero si es así, lo vuelves a intentar una y otra vez hasta que sea una realidad. Piensa que eres capaz de caerte y levantarte las veces que sean necesarias. Y ¿sino lo logras? Pues lo habrás intentado y te tocará crear un nuevo plan, camino que transitaras con la experiencia de lo vivido.