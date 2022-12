¿El socialismo es el principal causante de que las personas ya no quieran trabajar?

Posteado en: Curiosidades, Titulares

El cofundador de Home Depot dijo que la gente ahora carecía de motivación para trabajar debido a lo que llamó “socialismo”.

Por Insider

Traducción libre de La Patilla

El auge del socialismo fue la razón por la que “nadie trabaja, a nadie le importa un carajo”, dijo Bernie Marcus en una entrevista con The Financial Times el jueves. “‘Solo dámelo. Envíame dinero. No quiero trabajar, soy demasiado flojo, demasiado gordo, demasiado estúpido'”.

El hombre de 93 años también dijo que el minorista no habría tenido mucho éxito si se hubiera lanzado en el clima empresarial actual. “Terminaríamos con 15, 16 tiendas. No sé si podríamos ir más lejos”, dijo Marcus al FT.

Marcus y Arthur Blank abrieron sus dos primeras tiendas en Atlanta, Georgia, en 1979.

Home Depot ahora tiene alrededor de 2300 tiendas en América del Norte y registró ventas de $ 151 mil millones en su año fiscal más reciente. La compañía tiene un valor de $ 321 mil millones y sus acciones han aumentado en dos tercios en los últimos cinco años.

“Estoy preocupado por el capitalismo”, dijo Marcus a The Financial Times. “El capitalismo es la base de Home Depot [y] millones de personas se han ganado este éxito y han tenido éxito. Me refiero a fabricantes, proveedores y distribuidores y personas que trabajan para nosotros [que han podido] enriquecerse con el viaje de Home Depot. Ese es el éxito. Por eso funciona el capitalismo”.

Marcus respaldó la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y nuevamente en 2019, lo que provocó llamados en las redes sociales para boicotear a Home Depot. La compañía se distanció de los comentarios en 2019.

Dijo en la entrevista de FT: “Aquí solíamos tener libertad de expresión. No la tenemos. La gente despierta se ha apoderado del mundo. Sabes, me imagino que hoy no pueden atacarme. Tengo 93 años”. ¿A quién le importa una mierda Bernie Marcus?”.

A pesar de haber tenido cinco derivaciones de operaciones cardíacas, Marcus le dijo al FT que “preferiría desgastarse que oxidarse”.

En octubre, Marcus publicó su último libro “Kick Up Some Dust: Lessons on Thinking Big, Giving Back, and Doing It Yourself” en coautoría con la profesora de historia Catherine Lewis.

Le dijo al periódico que el libro era un intento de explicarles a sus hijos y nietos por qué no pasaba mucho tiempo con ellos: “Parte de la razón por la que escribimos el libro… fue disculparnos por no haber estado allí durante todo lo que hicieron”.

Marcus y su esposa Billi fueron de los primeros en inscribirse en The Giving Pledge , creado por Warren Buffett, Bill Gates y su entonces esposa Melinda French Gates en 2010. Sus signatarios prometen dedicar su riqueza a causas benéficas durante su vida.

