Despedida histórica: el emotivo gesto del papa Francisco ante el ataúd de Benedicto XVI antes de ser enterrado (Video)

El papa Francisco saludó hoy a las autoridades que acudieron al funeral de su predecesor, Benedicto XVI, en la basílica de San Pedro del Vaticano, entre ellas la reina emérita de España, Doña Sofía.

La ceremonia solemne terminó con un breve saludo del pontífice argentino en la entrada de la basílica de San Pedro a los jefes de Estado, primeros ministros y ministros, entre otras autoridades, que acudieron al funeral.

Francisco, que siguió las exequias en silla de ruedas por sus problemas de rodilla, recibió a la madre del rey Felipe de España de pie, vestida rigurosamente de luto, tal y cómo puede verse en una fotografía difundida por la Casa Real.

El funeral del Benedicto XVI, fallecido el pasado sábado a los 95 años y que renunció al pontificado en 2013, congregó a autoridades de varios países, sobre todo europeos, y a unos 50.000 fieles en la plaza de San Pedro del Vaticano.

Las delegaciones oficiales fueron de Italia y de su país, Alemania, encabezadas por sus respectivos jefes de Estado, Sergio Mattarella y Frank-Walter Steinmeier, además de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Olaf Scholz.

El resto de autoridades acudieron a título personal, como Felipe y Matilde de Bélgica y los presidentes de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa; la de Hungría, Katalin Novak; el de Polonia, Andrzej Duda; la de Eslovenia, Natasa Pirc Musar, o el de Lituania, Gitanas Nauseda.

También participó el ministro de Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva Durán, quien se vio con el secretario para las relaciones con los Estados de la Santa Sede, Paul Richard Gallagher, según explicó en sus redes sociales.

EFE

VIDEO | This was the final farewell to Pope Benedict XVI in St. Peter’s Square.

Pope Francis paid him a tribute and have a final blessing of the coffin at the end of the Funeral Mass in the Vatican pic.twitter.com/Si1UQ0woGG

— EWTN News (@EWTNews) January 5, 2023