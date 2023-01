Inter y Milan lamentan el fallecimiento del exfutbolista Gianluca Vialli

Los dos principales clubes de Milán, Inter de Milán y AC Milan, despidieron en redes sociales al exfutbolista Gianluca Vialli, fallecido este viernes en Londres tras 5 años de lucha contra un cáncer de páncreas.

“Nos entristece el fallecimiento de Gianluca Vialli, un gran deportista dentro y fuera del terreno de juego. Nuestro más sentido pésame a su familia y allegados” afirmó el conjunto rossoneri para luego añadir: “Gianluca Vialli fue un gran deportista dentro y fuera de los terrenos de juego. En el día de su fallecimiento, hacemos llegar nuestro más sentido pésame a todos sus seres queridos”.

El Inter definió como “campeón en el campo y en la vida” a Vialli, a quien sufrieron como rival con las camisetas de Cremonese, Sampdoria y Juventus. “Fue un oponente noble y un ejemplo de valentía. Nuestras condolencias van para la familia y amigos de Gianluca” aseguraron.

Vialli, pese a no militar en ninguno de los dos clubes, es reconocido gracias su gran desempeño en el fútbol italiano en el campo y su labor clave como miembro del equipo técnico en la Eurocopa conquistada en 2020.

EFE

We are saddened by the passing of Gianluca Vialli, a great sportsman on and off the pitch. Our heartfelt condolences to his family and loved ones

Gianluca Vialli è stato un grande uomo di sport, in campo e fuori. Nel giorno della sua scomparsa, ci stringiamo a tutti i suoi cari pic.twitter.com/F6fdTVKUxc

