Pese a que una enfermedad la dejó en silla de ruedas, decidió emprender como la “Tejedora de sueños”

Su sonrisa es la muestra de una personalidad arrolladora y en sus manos encontró la fortaleza para tejer sus sueños. Natalie Tejedor Peralta es la protagonista de esta historia.

Por Noticias RCN

“Empecé hace tres años debido a que quedé en discapacidad hace cuatro años, entonces al verme ahí como en la cama sin hacer como nada para mí era como perder el tiempo, entonces me puse a tejer”, narró.

Su vida transcurría como cualquier otra joven, pero un día su cuerpo desarrolló una lesión que le impidió el movimiento de sus miembros inferiores, se trata de una malformación arteriovenosa que le cambió la vida. Natalie, gracias a su creatividad, decidió aprender una manualidad con la que encontró una nueva oportunidad.

“Yo empecé todo por hacer las cosas, por hacer tiempo. Porque ajá estaba yo ahí. Entonces la gente empezó a pedirme una moña, un vestido de baño, a exigirme más, y yo dije bueno, hagamos algo como serio, así como legal”

Desde ese momento tomó aguja e hilo y empezó a crear un proyecto en el que encontró el apoyo de su familia y de sus amigos. “Le dije a un amigo que buscara qué significaba tejido en inglés y él dijo ‘tissue’ yo le dije esa pega conmigo”, contó.

Su negocio prosperó, y el éxito que ha alcanzado se explica por la disposición que esta mujer que inspira tiene hacia la vida y su trabajo. “No le digo al cliente que no sé hacer, no digo no, siempre digo que sí, que me den chance y busco y miro como se hace y lo hago entonces ya al ver que la gente me pedía más, fui haciendo más cosas”

Su idea se ha convertido en una oportunidad para otras mujeres que trabajan con ella. Les permite trabajar desde casa para que puedan cuidar a sus hijos o estudiar. Su emprendimiento se ha convertido en un espacio parta madres cabeza de hogar y personas con discapacidad como ella, que quieran salir adelante.