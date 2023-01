Iván López Caudeiron: Algunas consideraciones políticas comenzando el año

Posteado en: Opinión

Comienza un nuevo año. Nuevas expectativas; renovadas ganas por lograr objetivos. Lo económico sigue siendo lo más complicado a la hora de plantear las mejoras necesarias que añoran todos los venezolanos. Otros esfuerzos, educativos y sociales, parecieran factibles apuntalarse desde la familia y la propia comunidad. Pero el factor económico, luce cuesta arriba, difícil de impulsar desde la individualidad. Es el Estado, el gobierno para mayor precisión, quien debe ajustar las cosas financiera, y económicamente para impulsar a Venezuela, y tener una mejor calidad de vida los venezolanos. A todas estas, aquí vamos, con: “Algunas CONSIDERACIONES POLÍTICAS comenzando el año”.

Una vez más, la TAREA pendiente…

Sigue ocurriendo lo mismo. Seguimos en eso… estamos en NADA. Ocurre una y otra vez. Es asombrosa tanta torpeza. Sobran los errores en la forma como se miran las cosas de este lado, de quienes nos oponemos a Maduro. El debate de los últimos años sobre cómo sacar del poder al Presidente ha sido estéril en su esencia, tanto, que ha complicado lo que perfectamente está definido. Digámoslo bien claro: de un gobierno nos libraremos por un alzamiento militar o por una gran movilización política que culmine en una victoria electoral. Y como no somos golpistas, ni creemos en esa vía como conveniente ni justa, el camino electoral nos lleva a reafirmar algunas posturas necesarias.

No está bien que los políticos digan lo que gente quiere escuchar. Eso no es ser responsable con el país, y menos con la gente. Eso no es SER SERIO ni realista. Y son tantos los políticos que andan en esa “onda” de ser complaciente por unas encuestas o foco como perciben el momento. Son los que yo llamo “liderazgo tipo veleta”, como vaya el viento van sus decisiones o posturas políticas. Qué triste!!! Si usted se decidió por la política, ejerza, sea fuerte y lidere con sus ideas correctas, pensando en el colectivo, en el país. Aléjese del populismo y la demagogia. Desde hace tiempo se necesita tanto seriedad como responsabilidad en el ejercicio de la política. Así de simple. Una vez más, la TAREA pendiente…

Unidad opositora: una NECESIDAD

En el camino desde hace unos cuantos años atrás, siempre se han presentado oportunidades para fortalecer o debilitar nuestras posibilidades de convertirnos en una fuerza política, que verdaderamente haga un contrapeso al oficialismo. En casi todas nos hemos equivocados, y hemos salido debilitados. Revise la historia reciente y de manera clara en el 2005 fue un error llamar a la abstención. Un gran victoria en el 2007 cuando nos organizados todos en pro de darle un NO rotundo a la reforma constitucional. EL 2012 y 2013, unas primarias y acuerdos oportunos nos dieron fortaleza y permitieron ganan muchas Alcaldías y Gobernaciones. Ni hablar de la gran unidad del 2015 que nos permitió arrasar en la AN. Y ya ven, desde entonces, en el 2017, 2018, 2020 y 2021, entre abstenciones y débiles intentos unitarios, entregamos casi todos los cargos de elección popular en ese quinquenio.

No hay milagros ni fórmulas mágicas en política, hay que esforzarse racionalmente, escoger las vías eficientes, y no confundir palabrería con política. Para ello invariablemente se necesita de un partido o varios alineados a una propuesta junto a un sólido liderazgo, y sobre todo, se necesita HUMANIZAR LA POLÍTICA; no hay otro camino. Lo hemos detallado en otras oportunidades.

Una IDEA simple y poderosa

Vivimos un momento político, que dejó desasistido a un país que está en el medio del “transitar maromero” de los principales dirigentes políticos de la nación. Estérilmente entre escuálidos, maduristas, entreguistas, alacranes, y otros mal sonante descalificativos, nos hemos divididos, a pesar de que somos una sola nación. Por eso se debe encontrar una síntesis de entendimiento. Reconocernos como actores políticos que adversamos al “Desgobierno” de Nicolás Maduro, pareciera la primera condición para avanzar hacia una verdadera UNIDAD OPOSITORA. Ya basta de ofensas y afrentas entre todos nosotros. Poco logramos persistir en esa práctica.

Sin dudas, que todo esto pasa por conformar una nueva propuesta: la construcción de un Bloque Alternativo que nos incluya a todos. La apuesta tiene que partir de un nuevo enfoque, con predominio de un liderazgo que surja desde abajo con coherencia y alto reconocimiento, y que comunique un mensaje político atractivo, innovador y relevante para la población; tiene que ser ofrecido con claridad, además debe ser entusiasmante por sí solo. En lo particular soy de los que creen que los sistemas de ubicación ideológicos están rotos, razón por la cual pienso, que la propuesta tiene que ofrecer un justo balance entre el mercado y el Estado. Una idea simple y poderosa como “todos para arriba” y profundizar la oferta en los problemas más sensibles para el ciudadano “de a´pie” como el desempeño y la inseguridad, son elementos sólidos para concretar una verdadera opción de victoria en el mediano plazo. Es necesario, es posible.

Crear una PROPOSICIÓN

Es clara la evidencia de que los espacios para construir un liderazgo alternativo en el año y tanto por venir, con miras a las elecciones Presidenciales del 2024, existen. Tristemente, una comunicación política errónea, la falta de estrategia y sobre todo el mal accionar de los que hasta ahora llenaban ese espacio, han marcado los fracasos de esas opciones ciertamente, opositoras. Y es allí, donde encontramos el elemento primordial para quienes intentan construir nuevas realidades: la cuestión no es “oponerse” a Maduro, el asunto es crear una PROPOSICIÓN alterna a todo lo que representa el Presidente actual de Venezuela.

Se necesita trabajar la política en forma incluyente, abierta, participativa y no “tan partidista”. Darle cuerpo y alma al tema de la “justicia social”. Se requiere un esfuerzo modernizador, de dimensiones muy nobles. El ejercicio de todos los que somos políticos y queremos ser parte de esa necesaria alternativa, pasa por trascender más allá de Maduro y su nefasto gobierno que nos hizo la vida añicos, así como también, debe estar por encima de una ineficiente y débil unidad opositora. Así lo veo.

P.S.: Bejuma de mis amores; en las próximas semanas me reencontraré contigo. Haremos radio y ayudaremos a construir un gran proyecto de ciudad para el futuro, en ese hermoso valle occidental de Carabobo. Allá nos vemos!!!

IG-TW: @IvanLopezSD – IvanLopezSD@gmail.com

Administrador, con Especialización en Gerencia y Comunicación Política. Consultor Político. Locutor en #LVC1040AM. Articulista de la Patilla.Com e InfoEnlace.Net. Ex Concejal de San Diego, Edo.Carabobo. Más de 20 años de experiencia en cargos gerenciales de la Administración Pública. CEO de @FocoYEmprendo.