La técnica detrás de los éxitos de Ariana Grande, The Weeknd y otros

Es probable que conozcas la letra de al menos una de sus populares canciones y es posible que hayas escuchado en la radio muchas otras.

Por BBC

Pero ¿cómo se logran escribir canciones tan pegajosas como What makes you beautiful (“Lo que te hace hermosa”) de la banda británico-irlandesa One Direction o Side to Side (“Lado a lado”) de Ariana Grande y Nicki Minaj?

El exitoso compositor y letrista estadounidense Savan Kotecha asegura que su secreto es “no escatimar esfuerzos”.

“Lo que hago es dedicarle tiempo a las canciones”, dice en entrevista con el programa Newsbeat de la BBC.

Las canciones escritas por Savan incluyen éxitos como One Last Time (“Una última vez”) de Ariana Grande, Can’t Feel My Face (“No puedo sentir mi cara”) de The Weeknd y Beauty and a Beat (“Una bella y un ritmo”) de Justin Bieber.

Podrías pensar que la canción What Makes You Beautiful habla de una historia de amor de un miembro de One Direction, pero probablemente te equivoques.

