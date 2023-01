Toma nota: se conoció el ranking de lugares en EEUU en los que se gana más dinero

Posteado en: Economía, Titulares

Al pensar en emigrar a Estados Unidos, la primera idea que suele surgir es instalarse en alguna de sus mega centros urbanos -como Nueva York, Los Angeles, Miami o Chicago.

Actualmente, con la inflación en franco descenso pero aún en niveles altos para el gigante del Norte, el aumento de precios en productos y servicios y la desaceleración de la economía, muchos se preguntan cuál es el estado de Estados Unidos que tiene mejores posibilidades para las finanzas familiares.

Responder a esa pregunta no es tema fácil, pues existen diversas variables a considerar, siendo los ingresos una, si no es que la más importante.

De acuerdo al último ranking del Departamento de Comercio de Estados Unidos, estos son los 10 estados que presentan los mayores ingresos personales per cápita en ese país.

El primero de la lista es Massachusetts, con un ingreso per cápita anual de US$ 82.475 dólares. Lo siguen Connecticut (US$ 82.082), Nueva York (US$ 76.415), California (US$ 76.386), Nueva Jersey (US$ 74.805), Nueva Hampshire (US$ 72.003), Washington (US$ 71.889), Maryland (US$ 69.266), Colorado (US$ 69.016) y Alaska (US$ 67.138 dólares).

Los ingresos personales per cápita se obtienen dividiendo los ingresos del estado entre la población, considerando los salarios, los ingresos de quienes son propietarios, los dividendos, intereses, alquileres, prestaciones y demás.

Cabe mencionar que Washington DC es, por mucho, la región donde más dinero se gana, con un ingreso per cápita anual de US$ 96.873 dólares, pero no se incluye en la lista ya que no es un estado. A nivel nacional, el ingreso per cápita anual es de US$ 63.444.

Las mejores ciudades de USA para el trabajador latino

De acuerdo a una investigación de Wall Street Journal, son otras las ciudades son más adecuadas para instalarse y trabajar para los miembros de la comunidad latina.

Este relevamiento indica que los polos más pequeños ofrecen un mejor mix entre la oferta laboral y la calidad de vida.

