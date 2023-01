Así es “La Bestia”, el carro antibalas que transportará a Joe Biden durante su visita a México

Posteado en: Actualidad, Internacionales

A bordo de la limusina presidencial, el mandatario viajó desde el AIFA hasta el hotel en Polanco en donde se quedará junto con Jill Biden, su esposa.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a México la noche del 8 de enero a bordo del Air Force One. Sin embargo, ese no es el único vehículo oficial que lo acompañará durante su estadía en tierras aztecas.

Desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Biden se trasladó a su hotel en la colonia Polanco a bordo de la lujosa limusina presidencial: un Cadillac One que, debido a sus características, ha sido apodado como “La Bestia” (The Beast, en inglés).

Este automóvil, considerado como “una fortaleza en movimiento”, fue fabricado por la empresa General Motors especialmente para brindar la mayor seguridad posible al presidente de EEUU.

El primer mandatario en gozar de la protección del Cadillac One fue Barack Obama, en 2009. La versión utilizada actualmente por Joe Biden fue fabricada durante el gobierno de Donald Trump y estrenada en 2018.

Biden se trasladó, junto con AMLO, a su hotel en Polanco a bordo de “La Bestia”. (REUTERS/Henry Romero)

¿Cuáles son las características de “La Bestia”?

La limusina presidencial en la que Joe Biden llegó a su hotel en Polanco fue el resultado de una inversión de 15,8 millones de dólares. Pesa entre siete y nueve toneladas y tiene un blindaje —tanto en puertas como en vidrios— de hasta 12 centímetros, por lo que puede resistir ataques de calibre .44 Magnum.

A pesar de su gran peso y longitud (5,5 metros, aproximadamente), cuenta con una suspensión ágil y una gran maniobrabilidad, por lo que resulta útil para huir ante cualquier posible amenaza.

Los aditamentos con los que cuenta este vehículo remiten a las clásicas películas de James Bond, pues hay informes que detallan que al interior de “La Bestia” hay al menos una escopeta de acción de bombeo, equipo de visión nocturna y granadas de gas lacrimógeno.

U.S. President Joe Biden boards the Beast Motorcade after arriving ahead of a NATO summit, at Brussels Military Airport in Melsbroek, Belgium June 13, 2021. REUTERS/Yves Herman/Pool

El chasis de “La Bestia” consiste en una placa de acero resistente a explosivos. La carrocería, por su parte, tiene un grosor de 12 cm. y combina acero, aluminio y titanio antiproyectiles.

Sumado a ello, los neumáticos tienen un recubrimiento de materiales usados en cascos y chalecos militares, por lo que pueden continuar en movimiento incluso si llegaran a desinflarse.

Las medidas de seguridad llegan también al motor del vehículo, pues utiliza diésel debido a que es un combustible menos volátil y peligroso que la gasolina convencional. En adición, se presume que el depósito de hidrocarburo está sellado con espuma para evitar cualquier eventual explosión en caso de recibir un impacto directo.

La limusina presidencial de EEUU es capaz de soportar ataques químicos y biológicos. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Al interior, el Cadillac One cuenta con un sistema de ventilación propio y está totalmente sellado, por lo que sus pasajeros pueden estar a salvo incluso durante un ataque biológico, ya que el aire exterior no puede filtrarse por ningún espacio. El piso de “La Bestia”, además, es capaz de resistir explosiones generadas por minas, granadas o artefactos explosivos improvisados.

En el hipotético caso de que alguno de los mecanismos de defensa fallara y el presidente resultara herido, dentro de la limusina hay una reserva de sangre y un maletín con los datos necesarios para ordenar una “contundente respuesta” ante un ataque.

Por si fuera poco, “La Bestia” tiene un sistema de conexión satelital que permite un contacto permanente con el Pentágono y con la sede del Departamento de Defensa, además de con la vicepresidenta actual, Kamala Harris.

Durante su participación en la X Cumbre de Líderes de América del Norte, Biden, López Obrador y Justin Trudeau —primer ministro de Canadá— abordarán temas relevantes para los tres gobiernos, como lo son la migración ilegal, el narcotráfico, el comercio y la crisis climática.