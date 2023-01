Celebración de un equipo de fútbol americano simulando una reanimación cardiopulmonar despierta la polémica (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Este gesto, que hizo un jugador para loar una jugada, se realizó días después de que Damar Hamlin, ‘safety’ del Buffalo Bills, se desplomara en medio de un partido tras sufrir un paro cardíaco, por el que debió recibir reanimación cardiopulmonar.

Por rt.com

Los jugadores del equipo de fútbol americano Pittsburgh Steelers fueron duramente criticados en la Red luego de realizar el domingo un gesto de mal gusto para loar una jugada durante su victoria 28-14 ante los Cleveland Browns.

En el último cuarto, con 40 segundos restantes en el juego, el apoyador de los Steelers Alex Highsmith atravesó la línea defensiva de los Browns y capturó al mariscal de campo Deshaun Watson. Tras la acción, mientras Highsmith estaba acostado boca arriba en el campo de juego, un compañero de equipo se le acercó y pareció imitar sobre él las tareas que suelen realizar los equipos médicos cuando practican una reanimación cardiopulmonar (RCP).

Shoutout to the Steelers for choosing literally the WORST possible sack celebration this week… pic.twitter.com/MNYB5EqMtI

— NFL Memes (@NFL_Memes) January 8, 2023