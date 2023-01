El Príncipe Harry dispara al corazón de la Familia Real británica: No queríamos que mi padre se casara con Camilla

Ante la inminente publicación de su libro de memorias ‘Spare’ (‘En la Sombra’), el Príncipe Harry (38 años) se ha sincerado en una entrevista concedida en la televisión norteamericana en la que ha afirmado que «el silencio es la gran tradición» de la Familia Real británica y no ha dudado en señalar a su madrastra, y reina consorte, Camila de Cornualles (75) como la persona más oscura y crítica a la que se ha tenido que enfrentar en su vida. Recordemos que Camilla se casó con el entonces Príncipe Carlos (74) en 2005, aunque ambos llevaban manteniendo una relación íntima desde hacía décadas. La Princesa Diana se refería a ella como «la tercera» en su matrimonio y el Príncipe Harry no ha olvidado el daño que la segunda esposa de su padre le hizo a su madre.

Por abc.es

Los tabloides británicos retrataron durante años a Camilia como «la villana» y así se lo ha explicado Harry a Anderson Cooper durante su entrevista en el programa ’60 Minutes’. «Ella era la tercera en el matrimonio de mi madre y luego, tras su muerte, necesitaba rehabilitar su imagen».

Cooper le preguntó entonces al duque de Sussex si él y su hermano Guillermo (40) le pidieron a su padre que no se casará con Camilla. «Sí. No pensábamos que fuera necesario. Creíamos que iba a causar más daño y con estar con ella era suficiente. Queríamos que él fuera feliz, y nos rendimos cuando vimos lo feliz que era con ella».

Cooper insistió en el tema al cuestionar la campaña que Camila inició en la prensa británica para allanar su camino hacia el matrimonio con Carlos. «Yo quería que Camilla fuera feliz. Si era feliz, era menos peligrosa al no sentir la necesidad de rehabilitar su imagen. Luego se volvió peligrosa debido a las conexiones que forjó dentro de la prensa británica. Había una disposición en ambos lados para intercambiar información. Y con una familia construida sobre la jerarquía, y con ella en camino a ser reina consorte, quedaron muchos cadáveres en el camino».

Además, Harry confesó frente a las cámaras de televisión que él fue uno de esos cadáveres y acusó a Camilla, e incluso a su padre, de usarlo a él y a Guillermo para lograr una mejor imagen en los tabloides. «Camilla me sacrificó en su altar personal de relaciones públicas. Si te hacen creer, como miembro de la familia, que estar en la primera página, tener titulares positivos, historias positivas escritas sobre ti, mejorará tu reputación o aumentará las posibilidades de que seas aceptado como monarca por el público británico, eso es lo que vas a hacer», apuntó.

‘En la sombra’ ya es un superventas

Las revelaciones de Harry se están convirtiendo en una auténtica pesadilla para la recién formada monarquía del Rey Carlos. Un libro de memorias escritas por el hijo díscolo del monarca que llegan con un frenesí de ventas generalizado. ‘En la Sombra’ ocupa el primer lugar en Amazon en Estados Unidos y Gran Bretaña y libreros y distribuidores aseguran que los pedidos anticipados superan las expectativas. Unos números que crecerán exponencialmente ante la avalancha de titulares en la prensa.

«El silencio es la gran traición de mi familia», advirtió el joven príncipe exiliado por voluntad propia en California junto a su esposa Meghan Markel (41) y sus dos hijos. «Mi hermano y yo nos amamos. Lo amo profundamente. Ha habido mucho dolor entre nosotros, especialmente en los últimos seis años. Nada de lo que he escrito, nada de lo que he incluido en mis memorias tiene la intención de lastimar a mi familia. Pero da una imagen completa de la situación que hemos vivido desde que murió mi madre y también acabó con la idea de que de alguna manera mi esposa fue quien destruyó la relación entre los dos».

Defendiendo a Meghan a capa y espada, el Duque de Sussex se revela contra los británicos que acusan a su mujer de ser la culpable de destruir al joven príncipe. «Ella no es una bruja. Mi familia lee los tabloides en el desayuno y se han creído el estereotipo que se han inventado sobre ella. Es muy, muy difícil superarlo. Me acusan de haber cambiado, de que he cambiado porque ella es una bruja. Es cierto que he cambiado y estoy contento de haberlo hecho. En lugar de emborracharme, salir a clubes o tomar drogas, he encontrado el amor de mi vida y tengo la oportunidad de formar una familia con ella».

Entonces, Cooper le preguntó sobre las acusaciones que se le hacían de aprovechar la ola de popularidad para sacar rédito económico, a lo que el Duque de Sussex contestó: «Ahora estoy hablando un idioma que tal vez ellos entienden. Me voy a sentar aquí a contar la verdad con palabras que salen de mi boca, en lugar de usar a otra persona, una fuente anónima, para alimentar mentiras o una narrativa a través de un medio sensacionalista que literalmente radicaliza a sus lectores para luego potencialmente causar daño a mi familia; a mi esposa y a mis hijos».

Igual que hizo la Princesa Diana cuando se sentó frente a las cámaras para provocar la reacción de su familia política, Harry revela sus intimidades tras los muros palaciegos para conseguir restablecer su relación con su padre y su hermano Guillermo. 25 años después de caminar tras el féretro de su madre, los hijos de Lady Di se encontraron caminando juntos tras el ataúd de la Reina Isabel de Inglaterra. «Mi hermano y yo no nos hablamos ahora, pero espero que podamos encontrar paz. Eso es lo que deseo. Tampoco hablo con mi padre y, aunque no creo que regrese a ser parte de la familia real, espero que recuperemos el contacto. En el libro lo llamo ‘ruptura a gran escala’. La pelota está en su cancha porque Meghan y yo seguimos diciendo que pediremos disculpas por lo que hayamos hecho mal, pero debe existir una conversación constructiva en privado y que no se filtre».

Cuando Cooper le preguntó si la familia real podía confiar en ellos, el Duque apuntó: «Todo esto comenzó con ellos alimentando, todos los días, a la prensa con mentiras contra mi esposa hasta el punto que tuvimos que abandonar mi país». Cooper hizo entonces un paralelismo con la Familia Real británica y la serie ‘Juego de Tronos’. «No veo ‘Juego de Tronos’, pero definitivamente hay dragones en mi familia. Sin la prensa británica seguiríamos siendo una familia disfuncional como tantas otras. Pero en el corazón de esto hay una familia y tengo muchas ganas de recuperar ese elemento familiar. Espero tener una relación con mi hermano. Espero tener una relación con mi padre y otros miembros de mi familia. Eso es todo lo que he perdido», concluyó el Príncipe más popular del momento.