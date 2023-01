“Siento que atraigo a los peores hombres”, Emily Ratajkowski apuntó contra sus exparejas

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Desde que Emily Ratajkowski se divorció del padre de su hijo, Sebastian Bear-McClard, la modelo se ha convertido en el foco de todos los medios que la ven como la nueva soltera codiciada de Hollywood. Desde entonces se la ha relacionado con famosos de la talla de Brad Pitt o Leonardo DiCaprio, pero nunca se ha llegado a confirmar su relación con ellos.

Por Infobae

Ahora, tras conocer que la relación entre la modelo y el comediante Pete Davidson se terminó, Ratajkowski vuelve a ser noticia, pero esta vez por hablar sobre lo cansada que está de los hombres.

Davidson y Ratajkowski fueron vistos juntos en un partido de baloncesto de los Knicks en noviembre y salieron durante aproximadamente dos meses, según Page Six.

La top model, que tiene casi 30 millones de seguidores solo en Instagram, se sinceró con sus fanáticos ssobre la actitud de los hombres con los que ha salido.

“Siento que atraigo a los peores hombres”, dijo en su popular podcast, “High Low With EmRata”.

Ratajkowski explicó que, a lo largo de los años, se ha dado cuenta de que “odia” salir con una clase de hombres en particular.

Uno de sus principales problemas con sus ex parejas, dijo Ratajkowski, es que “no saben cómo manejar a una mujer fuerte”.

“Siento que muchos hombres creen que quieren una mujer independiente pero en realidad no quieren. No sé cómo manejarlo”, afirmó la modelo.

Ratajkowski también dijo que algunos de los hombres con los que salió cambiaron al tener una relación con ella. “Primero te dicen que eres especial y luego empiezan a no saber qué hacer con sus sentimientos. Luego se resienten para después derribarte”, comentó.

La modelo se separó del productor Sebastian Bear-McClard en julio de 2022. Se casaron en 2018 después de solo unas pocas semanas de noviazgo.

Por otro lado, la supermodelo nacida en Londres dijo que tampoco quiere un hombre “demasiado confiado”.

“A veces pienso por qué quiero un hombre seguro de sí mismo. No quiero un hombre demasiado seguro de sí mismo que tenga algo que demostrar y esté tratando de demostrarlo a través de mí. Eso no es lo que quiero”. ella les dijo a sus oyentes.

Además, Ratajkowski añadió que se considera una persona bisexual y que “entiende salir con mujeres”, ya que ve que hay un “respeto mutuo”.

“Puede haber competencia pero no parece que alguien le esté quitando algo a la otra parte”, aseguró la modelo para después concluir que “el poder y la fuerza están asociados a la masculinidad”.

“Pensando qué me importa y qué quiero en la vida. Me he dado cuenta de que el miedo nunca me permitiría ser feliz y disfrutar, así que he empezado a priorizar mi felicidad”, dijo la modelo en una entrevista con la revista Vogue.

“Creo que cuando empecé a identificarme como feminista era muy desafiante y cabezona, y no estaba centrada en el sufrimiento femenino. Más tarde, cuando estaba escribiendo mi libro (My body) siento que llegué a buenos términos con la realidad: no solo el empoderamiento de la mujer –cómo ser una mujer dura– sino también vulnerable. He descubierto que determinadas conversaciones pueden llegar a cambiar las cosas”, explicó a la publicación.

También habló sobre el destrato que sufren las modelos por parte de la industria de la moda.

“Es una locura lo desprotegidas que están las modelos; es un sector de los pocos sin sindicato. No tienen seguro médico, nadie comprueba cuántas horas trabajan al día… y estamos hablando de chicas extranjeras muy jóvenes”, dijo a Vogue.