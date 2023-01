Gremio educativo en Monagas no se cala más embustes del régimen chavista

Una gran cantidad de maestros, personal administrativo y obrero, se concentraron la mañana de este lunes en la plaza El Estudiante de Maturín, para marchar hasta la sede de la gobernación de Monagas y protestar por los míseros salarios que perciben.

Corresponsalía lapatilla.com

Los representantes de los gremios educativos en la entidad calificaron de indignos los actuales sueldos que cobran, ya que según dijeron no les permite mantener a una familia por una semana.

Los manifestantes reclaman a la ministra chavista de Educación, Yelitze Santaella, por lo que han calificado de mentiras en la mejora de sus sueldos y beneficios contractuales.

En este sentido, señalaron que este lunes más del 90% de los docentes no acudieron a las aulas de clases, como se tenía previsto por parte del Ministerio de Educación, y denunciaron además las amenazas de las que han sido víctimas muchos de los educadores, así como personal administrativo, obrero y ambientalistas.

“El día de hoy los maestros estamos dando cátedra de dignidad. Un docente sin nada en la nevera no puede dar clases, tampoco puede mantener a su familia. Lo que gana actualmente un educador categoría 1 son apenas 17 dólares. No podemos vivir con sueldos en bolívares cuando la economía venezolana está completamente dolarizada”, manifestó el representante del sindicato de educadores del estado monagas, Juan Carlos Oronoz.

Por su parte, la secretaria general de Colegio de Profesores del Estado Monagas, Zuleima Ruiz, manifestó el descontento por parte del gremio educativo ante lo que calificó como “salarios indignos”.

Recordó que el año pasado se discutió la contratación colectiva que no llegó a ningún acuerdo, por lo que advirtió que continuarán en las calles de no tener respuestas por parte del Ministerio Educación.

Nairobi Rodríguez, una de las manifestantes, contó que ha tenido que vender frutas en el mercado municipal para sobrevivir ante el bajo salario que devenga.

En ocasiones, ha tenido que pedirle a su hija, quien es manicurista, para que la ayude en los gastos de los alimentos.

“El sueldo que uno gana no alcanza para cubrir una semana. A mi hija le he tenido que pedir ayuda y decirle que no vaya a la universidad para que mate sus tigritos y me pueda ayudar. Eso me parece humillante, injusto. También he tenido que pedirle ayuda a mi mamá cuando no tengo para comer. Es por eso que hoy salgo a marchar por nuestros derechos”, puntualizó Rodríguez.