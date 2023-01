Dos aviones estuvieron a punto de chocar en la pista cuando despegaban de Nueva York

Click to share on Google News (Opens in new window)

La Autoridad Federal de Aviación de EEUU ha abierto una investigación para determinar qué fue lo que falló y establecer posibles sanciones.

Por rt.com

Dos aviones que se disponían a despegar del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York (EE.UU.) estuvieron a punto de chocar el pasado viernes en un incidente provocado por una incursión en pista.

El incidente se produjo cuando un vuelo DL1943 de la compañía aerea Delta con destino a Santo Domingo (República Dominicana) emprendía su maniobra de despegue y otro avión de American Airlines se cruzó en la misma pista, mientras se preparaba para iniciar el vuelo AA106 rumbo a Londres (Reino Unido).

El Boeing 737 de Delta tenía autorización para despegar por la pista 04L, mientras que la aeronave Boeing 777 de American Airlines contaba con permiso para cruzar la pista 31L por la calle de rodaje K. Sin embargo, siguió recto, se incorporó a la calle de rodaje J y cruzó la pista 04L, recoge el portal Aviation Herald.

JFK Airport New York – Friday the 13th, 2023. American Airlines Boeing 777 (AAL106) going to London crosses the wrong runway while taxiing while a Delta Airlines Boeing 737 (DAL1943) is departing for Santo Domingo on the same runway stopping their takeoff avoiding a disaster. ? pic.twitter.com/vhzXI8zD7M

— Thenewarea51 (@thenewarea51) January 15, 2023