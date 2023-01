Policía alemana expulsa a Greta Thunberg de protestas contra el desalojo de un pueblo para extraer carbón

“La ciencia es clara, necesitamos mantener el carbón bajo tierra”, dijo la ecoactivista a los medios en el poblado de Lützerath.

Por rt.com

La activista climática Greta Thunberg fue encontrada y desalojada este domingo por las autoridades alemanas tras aparecer sorpresivamente en la localidad de Lützerath, al oeste de Alemania, como parte de las protestas contra la evacuación del pueblo para extraer carbón, recoge Bild.

Según el medio, la joven sueca de 20 años, acompañada de otros 70 activistas, volvió a aparecer en Lützerath, cuyos edificios habían sido desalojados. El grupo fue visto corriendo por un campo en el que estaban desplegados agentes de la Policía.

Climate strike week 230. We are currently in Lützerath, a German village threatened to be demolished for an expansion of a coal mine. People have been resisting for years. Join us here at 12 or a local protest tomorrow to demand that #LützerathBleibt !#ClimateStrike pic.twitter.com/hGrCK6ZQew

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 13, 2023