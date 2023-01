Conmoción en India: Dos aviones del Ejército indio se estrellan en el centro del país (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Dos aviones militares pertenecientes a las Fuerzas Aéreas indias (IAF) se estrellaron este sábado en Madhya Pradesh, en el centro de la India, informó a EFE una fuente oficial, sin que por el momento se hayan confirmado víctimas mortales.

“Se ha producido un accidente pero seguimos esperando detalles”, afirmó un portavoz de las Fuerzas Aéreas del país asiático, el jefe de ala Ashish Moghe.

La fuente explicó que por el momento es “demasiado temprano para evaluar los hechos”.

La agencia india ANI, citando fuentes anónimas de defensa, indicó que un avión Sukhoi-30 con dos pilotos a bordo y un Mirage 2000 tripulado por un militar se estrellaron esta mañana en el distrito de Morena, situado en el estado central de Madhya Pradesh.

La televisión delhí NDTV mostró imágenes del lugar del accidente, con partes del fuselaje de uno de los aviones siniestrados en llamas y grupos de habitantes locales en la zona.

Los accidentes de aeronaves militares son frecuentes en la India. El jefe del Estado Mayor de Defensa del país, el general Bipin Rawat, falleció junto a otras 13 personas al estrellarse el helicóptero militar en el que viajaba a un evento en el estado sureño de Tamil Nadu en noviembre de 2021, en un suceso que conmocionó al país.

En 2019, un piloto militar indio murió y otros dos resultaron heridos tras chocar su avión de acrobacias con otro aparato durante unos ejercicios en la ciudad de Bangalore, en el sur de la India, mientras que en octubre de 2017 al menos cinco miembros de la Fuerza Aérea india fallecieron después de que un helicóptero M-17 se estrellara en Arunachal Pradesh, en el noreste.

En diciembre de 2015, 10 miembros del cuerpo fronterizo BSF murieron al estrellarse en Nueva Delhi.

EFE

