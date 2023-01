“Me gusta probar”: Popular comediante “El Bananero” admite haber tenido relaciones homosexuales (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El comediante estadounidense-uruguayo Adrián Maximiliano Nario Pérez, más conocido como “El Bananero“, confesó que ha tenido relaciones homosexuales durante una conversación con el “YouTuber” Jordi Wild en su podtast The Wild Proyect, el webshow más escuchado en habla hispana.

lapatilla.com

Sobre cuestionamientos de homofobia por sus bromas sobre la comunidad gay, el humorista expresó: “Si no me conocen pueden tener razón, pero no me considero homofóbico, tuve relaciones homosexuales, para mí la sexualidad es algo abierto, es algo que te enriquece, a mí me gusta probar todo lo que pueda probar en vida“.

“No se van a tomar el tiempo de estudiar los videos y detectarlo, pero si se dieran cuenta no lo hago de mala leche, jamás, lo mío viene del lado de un humor de juego de palabras, asociación, no es de choque, no es directo a herir“, agregó.

El Bananero se hizo famoso en las redes sociales desde el año 2004 mediante videos paródicos sobre películas y tendencias virales.