Karol G anunció nuevo lanzamiento con Romeo Santos: “X si volvemos”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Desde septiembre de 2022 la cantante urbana había estado generando expectativa con el lanzamiento de esta canción.

Por infobae.com

Karol G es una de las artistas del momento, desde el género urbano la paisa ha logrado posicionar su música en el mundo y ha logrado complacer a su público con el estreno frecuente de álbumes y la realización de giras musicales. En este sentido, el 26 de enero la intérprete de ‘El barco’ publicó un video en sus redes sociales con el que dio cuenta de que se apoxima el lanzamiento de otro trabajo discográfico.

“Por fin anuncio el proyecto al que tanto amor y tiempo le he dedicado. Solo sé que para mí y para todos: Mañana será bonito”; fue lo redactado por la cantante urbana en su perfil de Instagram. Al parecer, estas últimas palabras son las que darán nombre a su álbum. Ahora bien, desde septiembre de 2022 Carolina Giraldo Navarro (nombre de pila de la regueteonera) había estado anunciando el lanzamiento de una canción, de la cual no había revelado su nombre, pero sí una parte del coro. Desde entonces no la había vuelto a mencionar hasta los recientes días que se mostró nuevamente escuchando una parte del tema.

Ahora se sabe el que nombre de la canción, que integrará su nuevo álbum, se llamará ‘X si volvemos’; y no solo eso, al parecer será una colaboración con Romeo Santos, quien ha desarrollado su carrera musical principalmente con la bachata, pero que también la ha fusionado con ritmos urbanos una que otra vez.

El 29 de enero el cantante publicó un video en Instagram en el que se le vio escuchando ‘X si volvemos’; a su vez, escribió en la leyenda de su post: “Nuestro amor ta´ jodío, pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos”.

Karol G anuncia en sus redes sociales ‘X si volvemos’ feat con Romeo Santos

Posteriormente, Karol G replicó en sus Historias de Instagram este video compartido por Romeo Santos y escribió “X si volvemos, feat Romeo Santos; 2 de febrero”; con estas palabras se podría deducir que la cantante antioqueña lanzará la canción en dicha fecha. Respecto del lanzamiento del álbum, todavía no ha ampliado la información sobre el día en que lo sacará al mercado, aunque vale recordar que su cumpleaños es el 14 de febrero, tal vez decida estrenarlo ese día.

Como se dijo al principio de esta nota, Karol G es una de las cantantes urbanas que goza de mayor popularidad y éxito actualmente. Seguramente el 2023 también le será un gran año como lo fue el 2022. De hecho, respecto del año que recién terminó, la también intérprete de ‘Cairo’ escribió en sus redes sociales:

“Gracias 2022 por lo difícil que fuiste, pero más aún, por todo lo que me enseñaste. Cada día me siento diferente, me siento más feliz, más fuerte, más tranquila, queriéndome mucho y valorando cada regalito de la vida y ese amor infinito por parte de ustedes que nunca me faltó. Me quedan los recuerdos de muchas lagrimitas, de frustraciones, preguntas y cosas que siguieron rompiendo mi corazón (tal vez para reconstruirlo más bonito), pero también sueños cumplidos, de sonrisas interminables, de poder visitar los lugares más increíbles que alguna vez conocí, y la sabiduría de poder decir que los millones los cuento en la salud, la familia y los buenos tiempos”.

Las palabras de karol G para despedir el 2022. Foto: Instagram @karolg

Durante el 2022, la reguetonera colombiana estrenó temas como ‘Provenza’, ‘Gatúbela’ y ‘Cairo’; realizó su gira ‘Strip Love Tour’ por los Estados Unidos y viajó por sitios soñados para ella como África, entre muchos otros. Junto a ella, otros cantantes urbanos originarios de Colombia que también tienen éxito internacional son Maluma y J Balvin, a la par de sus carreras artísticas, ambos también se han aventurado a explorar su faceta empresarial.