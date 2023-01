La actriz Carmen Villalobos ya no oculta su amor con su pechugo venezolano

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Luego de confirmarse el noviazgo entre la actriz colombiana Carmen Villalobos y el presentador de televisión venezolano Frederik Oldenburg, los tortolitos decidieron presumir su amor por primera vez en redes sociales.

Por Revista Ronda

A través de sus historias de Instagram, la paisa compartió con sus seguidores un video en el que se dejó ver junto a su pechugo, quien supuestamente la recibió en el aeropuerto de Miami con un roma de flores.

Aunque en el material audiovisual no se puede apreciar el rostro de la nueva pareja del entretenimiento, los artistas quisieron mostrar con la unión de sus manos que su amorío va “viento en popa”.

“La verdad es que a finales de este año entramos en comunicación, el mes de diciembre fue crucial”, comenzó a decir el famoso sobre cómo Cupido los flechó. “Carmen me Pacompañó sobre el final de la temporada y ha sido maravilloso. ¿Sabes cuando algo no te lo esperas? No sé, yo creo que todos hemos estado enamorados en algún momento y creo que a mí me llegó el momento después de muchísimos años, la verdad me ha cambiado muchísimo”, expresó Frederik en una entrevista con Hoy Día sobre cómo surgió el amor.

